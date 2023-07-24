Внутрішньоросійський етап війни

Наростає несправедливість. Нижчі верстви, так званий «глибинний народ» це ніколи особливо не хвилювало, а ось еліти – так

Псевдозаколот Пригожина (для виявлення слабкої ланки) із затриманням згодом кількох генералів (не тільки Суровікіна), а також арешт Гіркіна – усе-таки, свідчать про певні процеси на рівні різних груп російської влади та їхньої обслуги.

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Це подвійне використання як функціонерів влади, так і «корисних ідіотів», Кремлю, типу, вдається. Але це до пори до часу.

По-перше. Війна – це не СВО, і вона йде не в телевізорі, а в реалі, що жителі Криму і прикордонних регіонів цілком собі відчувають.

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По-друге. Критику Пригожина на адресу Міноборони нишком поділяє частина військових.

По-третє. Наростає несправедливість. Нижчі верстви, так званий «глибинний народ» це ніколи особливо не хвилювало, а ось еліти – так. Одних відсувають і саджають їхню обслугу, другим – роздають контроль над експропрійованими західними компаніями.

Тож продовження триває.