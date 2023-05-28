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Путін нарешті відреагував на події у Бєлгороді

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін нарешті відреагував на події у Бєлгороді
Диктатор доручив забезпечити швидкий рух військової та цивільної техніки та вантажів на тимчасово окуповані території України
фото з відкритих джерел

Атаки всередині Росії в останні тижні зростають в основному, з ударами безпілотників по регіонах уздовж кордону

Російський диктатор Володимир Путін у неділю наказав посилити охорону кордону, де останні дні проводять активні дії партизани, щоб забезпечити «швидке» переміщення російських військових і цивільних в українські регіони, які зараз контролюються Москвою. Про це пише Reuters.

У своєму зверненні до прикордонників та ФСБ Путін зазначив, що їхня задача полягає в тому, щоб «надійно прикривати рубежі поблизу зони бойових дій». Крім цього, диктатор доручив забезпечити швидкий рух військової та цивільної техніки та вантажів на тимчасово окуповані території України.

Як зазначається, атаки всередині Росії в останні тижні зростають в основному, з ударами безпілотників по регіонах уздовж кордону, але все частіше і вглиб країни, в тому числі по нафтопроводу на північний захід від Москви в суботу.

«Необхідно забезпечити швидкий рух як військових, так і цивільних транспортних засобів і вантажів, включаючи продовольство, гуманітарну допомогу, будівельні матеріали, що направляються новим суб'єктам (Російської Федерації)», – йдеться в повідомленні Путіна, розміщеному на кремлівському каналі повідомлень Telegram.

Нагадаємо, Росія заявила про атаку дрона на будівлю «Газпрому» в Бєлгородській області. Легіон «Свобода Росії» пояснив, навіщо зайшов у Бєлгородську область.

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Теги: Бєлгород диктатор окуповані території путін Свобода росія

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