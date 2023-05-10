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Президентка Грузії потрапила під шквал критики за свою позицію щодо Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Президентка Грузії потрапила під шквал критики за свою позицію щодо Росії
Позиція президентки Грузії не сподобалась одному із депутатів
фото з відкритих джерел

У правлячій партії Грузії звинуватили президентку Зурабішвілі у втраті зв'язку з реальністю, і знайшли плюси у відкритті кордонів із Росією

Депутат правлячої партії Грузії «Грузинська мрія – Демократична Грузія» Іраклій Заркуа звинуватив президента республіки Саломе Зурабішвілі у втраті зв'язку з реальністю через її реакцію на введення Росією безвізового режиму для грузинів. Про це пише Telegram-канал «Sputnik Грузія».

«Останнім часом вона не може відрізнити, що в інтересах громадян Грузії, а що ні. Нехай піде і скаже мільйону етнічних грузинів, що безвізовий режим – це неправильно, що їм треба знову мучитися, летіти через Ереван, Азербайджан, витрачати більше грошей. Хай вона скаже, що їм тут не місце», – сказав депутат «Грузинської мрії» Іраклій Заркуа.

«Рішення прийнято, і воно дуже добре для наших громадян», – пізніше заявив журналістам депутат парламентської більшості Іраклій Заркуа, відповідаючи на скасування Росією візового режиму для громадян Грузії та зняття заборони на польоти до Грузії для авіакомпаній.

Він зазначає, що якщо відновлять авіасполучення та скасують візовий режим, це буде гарно сприйнято країною, і додає, що це не може змінити того факту, що Росія є окупантом і ворогом країни.

«Щодо відновлення безвізу. Російська сторона досі карала наших громадян. Близько мільйона громадян Грузії живуть в Російській Федерації, і вони змушені приїжджати в Єреван родинами. Іноді через Азербайджан, іноді через Туреччину. Крім того, що це пов'язано з витратами, це незручно. Яке б рішення не було прийнято це дуже добре для наших громадян.Нам важливо, щоб громадянам було комфортно повертатися в Грузію. І ви про це знаєте, тому наступним кроком для Росії було б добре повернути Абхазію, третім важливим кроком було б гарно повернути Осетію», – сказав Заркуа.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін зняв заборону на польоти до Грузії для авіакомпаній, а також скасував із 15 травня візовий режим для громадян Грузії. Президентка Зурабішвілі в свою чергу назвала такий крок неприйнятним та провокаційним, а також закликала обговорити запровадження візового режиму для росіян.

«Чергова російська провокація! Відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму з Грузією неприйнятні, поки Росія продовжує агресію проти України та окупує нашу територію», – написала вона в Twitter.

Нагадаємо, Росія ввела заборону на польоти в Грузії у липні 2019 року після інциденту з депутатом-комуністом Держдуми РФ Сергієм Гавриловим. Його появи у парламенті спровокувала хвилю протестів та заворушень. За указом глави Кремля, російським авіакомпаніям було заборонено здійснювати польоти до Грузії. Мінтранс РФ ухвалив рішення про зупинення польотів грузинських авіакомпаній до Росії.

Читайте також: Путін хоче зближення із Грузією: скасовано візи та дозволено авіапольоти

Теги: безвізовий режим Саломе Зурабішвілі Ереван президент Telegram Єреван Азербайджан Грузія партії путін депутат росія провокація

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