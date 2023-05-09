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Путін провів парад. Шольц відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін провів парад. Шольц відреагував
фото з відкрити джерел

Олаф Шольц: «Нас не повинні залякати такі силові ігри»

Після параду у Москві, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європейський Союз не має лякатися демонстрації військової сили з боку Москви, а підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.  Про це Шольц сказав депутатам Європейському парламенту пише Reuters.

«На північному сході за 2 тис. 200 км від нас Путін сьогодні приймає парад своїх солдатів, танків і ракет. Нас не повинні залякати такі силові ігри. Давайте залишатися непохитними у нашій підтримці України стільки, скільки це буде потрібно», – сказав Шольц.

У столиці Росії Москві, сьогодні, 9 травня, пройшов святковий парад, приурочений до Дня перемоги. На ньому виступив президент країни-агресорки Володимир Путін. Диктатор, уже за традицією, розповів про нібито розвʼязану війну про Росії й неонацистську нечисть.

Зауважимо, що на параді була відсутня авіація й танки (окрім музейного Т-34).

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Теги: путін парад президент Олаф Шольц танки диктатор Європейський союз відео

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