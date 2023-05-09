Чого боїться Путін? Промовиста деталь із параду у Москві (фото)

На Красній площі помітили військового з цікавою зброєю

До параду у столиці Росії Москві добряче підготувалися військові: в одного з прислужників президента країни-агресорки Володимира Путіна помітили антидронову рушницю. Фото розлетілося соцмережами.

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Путін переживає за свою безпеку, тож намагається захиститися фото: соцмережі

Зброя, яку видали російським військовим, застосовується для знешкодження ворожих БПЛА.

Нагадаємо, співзасновник «Монобанку» та ініціатор створення українського безпілотника «Довбуш Т10» Володимир Яценко пообіцяв 20 млн грн виробнику, чий безпілотник за допомогою військових приземлиться на Червоній площі в Москві 9 травня.

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Зауважимо, Путін може образитись: росіяни відповіли чому прийшли на парад у Москві (відео).

До слова, своїм прихильникам диктатор приготував подарунки – парад у Москві: що відбувається на Красній площі (фото, відео).

Раніше повідомлялося, що на параді у столиці країни-агресорки буде декілька закордонних гостей. У гості до Путіна мали приїхати глави п’яти країн, а також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Нині стало відомо, що до Путіна на парад перемоги приїхало сім закордонних лідерів.

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Зазначимо, що раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що на параді до 9 травня у Москві буде лише один іноземний лідер, бо «дата не кругла».

Напередодні парад до 9 травня скасували в Курську та Бєлгороді. У Курську так вирішили зробити з міркувань безпеки, а в Бєлгороді – щоб «не провокувати противника». Також росіяни вирішили не проводити паради в тимчасово окупованих Криму та Севастополі.

Калузька область теж із міркувань безпеки відмовилася від феєрверків та масових заходів під час травневих свят, зокрема на День перемоги 9 травня.