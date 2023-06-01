Нічний теракт: пошкодження зафіксовано у трьох районах Києва (фото)

У результаті нічного удару Росії по Києву загинуло троє людей, 14 зазнали поранень

Столична влада оновила інформацію про наслідки нічної атаки на Київ. За останніми даними Київської міської військової адміністрації, пошкодження зафіксовано у трьох районах столиці.

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Деснянський район

Загинуло три особи, з них двоє дітей (вік 5-6 та 12-13 років).

Семеро госпіталізовано, ще двом допомога надана на місці.

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Які пошкодження

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Житловий сектор будинок – вибиті вікна та двері. Вибуховою хвилею зірвало балкон.

Пошкодження нежитлового фонду:

зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку;

уламками пошкоджено дві школи – вибиті вікна та двері;

уламками пошкоджений дільничний пункту поліції;

внаслідок падіння уламків на дитячий садок, вибуховою хвилею винесло вікна.

Дніпровський район

Троє постраждалих, двоє з них госпіталізовано.

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Які пошкодження

В одному з будинків житлового сектору внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна.

Пошкодження нежитлового фонду:

падіння уламків на адміністративну будівлю;

є пошкоджені припарковані автомобілі, кілька одиниць транспорту згоріли;

зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, на зелених зонах.

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Наслідки ворожої атаки у Дніпровському районі столиці фото: КМВА

Дарницький район

Інформація щодо постраждалих на даний час відсутня.

Які пошкодження

В одному з будинків житлового сектору через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна.

Пошкодження нежитлового фонду:

пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання;

падіння уламків на нежитлову будівлю, зафіксовано руйнування на першому поверсі;

зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині.

Пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання фото: КМВА

фото: КМВА

У КМВА додали, що інформація уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Раніше повідомлялося, що уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському та Деснянському районах.

Уночі 1 червня від ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед них – двоє дітей, 14 осіб отримали поранення.

За попередніми даними, загарбники атакували Київ ракетами – імовірно, крилатими та балістичного типу. Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони.