Зеленський та Путін можуть відвідати Туреччину – ЗМІ

Візити відбудуться вже після інавгурації Ердогана

Президент України Володимир Зеленський і російський диктатор можуть відвідати Туреччину. Візит може відбутися після інавгурації турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана. Про це повідомила кореспондента турецької газети Hürriyet Ханде Фірат.

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Як передає журналістка, першим до Туреччини приїде Путін. Це буде його перший візит до Туреччини з 2020 року.

Раніше глава Кремля мав приїхати до Туреччини 27 квітня, щоби взяти участь у відкритті атомної електростанції «Аккую», яку будував «Росатом», але візит так і не відбувся.

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Також видання повідомляє про запланований візит президента України Володимира Зеленського, це буде перший візит українського лідера до Туреччини за час війни.

За словами Ханде Фірат, візити відбудуться вже після інавгурації Ердогана, яку заплановано на 3-4 червня. А однією з тем стане зернова угода, в якій Туреччина є посередником разом з ООН.

«Багато глав іноземних держав надали інформацію для участі в церемонії, яка відбудеться в суботу. Путін здійснить окремий спеціальний візит до Туреччини. Після Путіна президент України Зеленський приїде до Туреччини. Хід війни і зерновий коридор буде обговорюватися під час цього чергового візиту Путіна і Зеленського», – сказала журналістка.

Зазначимо, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган неодноразово пропонував Зеленському і Путіну зустрітися, а як майданчик для переговорів пропонував територію Туреччини.