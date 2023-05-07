Ексдепутатка Держдуми шокувала розповіддю про шаманські ритуали за участю Путіна та Шойгу

Путін та Шойгу їздять до Сибіру не просто відпочивати, вони там здійснюють обряди

Чинний президент Росії тяжіє до містичного мислення

Ексдепутатка російської Держдуми від путінської партії «Единая Россия», яка вже 7 років живе в Україні, оперна співачка Марія Максакова розповіла про вплив шаманів на президента РФ Путіна. Про це вона говорила у програмі «Аргумент».

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За словами колишньої депутатки, чинний президент Росії тяжіє до містичного мислення і дуже легко вірить в ефективність шаманських обрядів.

«Судячи з численних повідомлень, вони проводили шаманські обряди на Горбатій горі з Шойгу в однакових костюмчиках. Там, кажуть, навіть спалили кількох верблюдів, щоб Путін не втратив залишки свого здоров'я», – розповідала вона.

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Максакова також зауважила, що Путіна справді налякав свого часу похід якутського шамана Олександра Габишева на Москву, який обіцяв вигнати демонів господаря Кремля. Мовляв, саме тому його затримали силовики і після суду запроторили до психіатричної клініки.

«У нього (шамана Габишева, – ред.) було досить багато однодумців. Він сказав, що у будь-якому випадку дійде, але до нього застосували методи каральної психіатрії. Його закрили, йому не дають наблизитися до Кремля».

Раніше тодішній радник Офісу президента Олексій Арестович розповідав, серед верхівки російської влади зростає напруга,тому у Кремлі все частіше звертаються до послуг астрологів і шаманів. Російський диктатор Володимир Путін та його оточення на фоні постійних невдач на фронті шукають надію серед магів та екстрасенсів, адже раціонального виходу із ситуації уже не бачать.

Раніше повідомлялося, що ніби то перед початком війни Путін провів шаманський обряд і в жертву принесли орла та ведмедя.