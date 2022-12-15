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В Росії почалась істерика через передачу Україні систем Patriot

Юрій Лящук
glavcom.ua
В Росії почалась істерика через передачу Україні систем Patriot
Росія пригрозила Заходу непередбачуваними наслідками
фото з відкритих джерел

Кремль розцінив передачу систем протиповітряної оборони як провокацію

Посольство Росії відреагувало на інформацію щодо планів США передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Кремль розцінив це як провокацію і, як завичай, почав погрожувати наслідками. Про це заявили в посольстві Російської Федерації, передає ТАСС.

«Передача США Києву комплексів Patriot стала б черговим провокаційним кроком, який може призвести до непередбачуваних наслідків», – зазначають у дипломатичному відомстві.

В Росії почалась істерика через передачу Україні систем Patriot фото 1

Нагадаємо, ЗМІ підтвердили плани Пентагону передати Україні системи Patriot.

Відзначимо, 7 грудня стало відомо, що Німеччина відмовилася передавати системи ППО Patriot Україні.

Раніше повідомлялося, що Німеччина проводить переговори з союзниками щодо спрямування комплексів протиповітряної оборони Patriot, передача яких планувалася Польщі, безпосереднього в Україну у відповідь на прохання Варшави.

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт сказала, що використання оборонних систем НАТО за межами території Альянсу має бути узгоджене всіма державами-членами.

6 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину продемонструвати лідерство і нарешті передати Україні танки Leopard 2, системи Patriot і БМП Marder. 

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Теги: росія зброя війна посольство Україна системи ППО

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