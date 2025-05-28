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Путін вимагає від Заходу письмових гарантій щодо кордонів НАТО

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Путін вимагає від Заходу письмових гарантій щодо кордонів НАТО
Путін вимагає від Європи письмових гарантій щодо НАТО
фото із відкритих джерел

Москва хоче отримати «письмове» зобов'язання від великих західних держав не розширювати НАТО на схід

Росія в рамках врегулювання війни в Україні висуває умови, пов'язані з письмовим зобов'язанням Заходу не розширювати НАТО на схід та зняття санкцій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

«Умови президента Володимира Путіна щодо припинення війни в Україні включають вимогу до західних лідерів письмово зобов'язатися припинити розширення НАТО на схід та зняти частину санкцій із Росії»  – йдеться у публікації.

Москва хоче отримати «письмове» зобов'язання від великих західних держав не розширювати НАТО на схід. «Це своєрідний формальний виняток членства України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік», – пише агентство.

Росія також хоче, щоб Україна зберігала нейтралітет, було знято деякі західні санкції, вирішено питання заморожених російських суверенних активів на Заході та забезпечено захист російськомовного населення в Україні.

До слова, президент США Дональд Трамп готує масштабну угоду з КНР та РФ, здатну перевернути світовий баланс сил. Видання вказує, що американський лідер бачить у переговорах із Москвою та Пекіном як ніколи актуальне «вікно можливостей».

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дав зрозуміти, що його терпіння щодо російського диктатора Володимира Путіна закінчується, попередивши, що той грається з вогнем, відмовляючись брати участь у серйозних мирних переговорах щодо припинення війни в Україні. 

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Теги: путін Дональд Трамп Україна нейтралітет

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