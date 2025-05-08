Путін не зміг вимовити імʼя ключового соратника у війні проти України (відео)

Конфуз стався на початку переговорів між російськими та китайськими чиновниками

Китай надає постійну підтримку російській військово-промисловій базі та підтримує агресію проти України

Російський диктатор Володимир Путін під час переговорів з главою Китаю Сі Цзіньпінем не зміг вимовити його імʼя. Про це повідомляє «Главком».

Конфуз стався на початку переговорів, де зібралися чиновники обох країн. Глава Кремля, представляючи китайського лідера, намагався вимовити імʼя та прізвище Сі Цзіньпіна. Однак цього не вдалося, тому Сі Цзіньпін став «Сіпінем».

У Путіна знову проблеми з вимовою. Російський диктатор не зміг правильно вимовити ім'я китайського лідера Сі Цзіньпіна https://t.co/Cz24nE0ezr pic.twitter.com/o8h81bOvyH — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 8, 2025

Варто зазначити, що Путін не вперше потрапляє в подібні конфузи. Раніше він переплутав прізвище президента Казахстану.

Як відомо, Китай підтримує Російську Федерацію у війні проти України, однак наголошує на «нейтралітеті». Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має докази участі громадян Китаю у виробництві ударних безпілотних літальних апаратів на російських заводах. Ці дрони потім використовуються російською армією для обстрілів українських територій.

Нагадаємо, глава Китаю Сі Цзіньпін прибув у Кремль і зустрівся з Путіним. Повідомлялося, що більшу частину дня китайський лідер присвятить переговорам, а в п'ятницю братиме участь в урочистостях до 9 травня, на яких він буде «головним закордонним гостем».

Також на Красній площі в Москві братиме участь розрахунок військовослужбовців Китаю. Він буде найбільшим за чисельністю з-поміж іноземних військ на параді до 9 травня.

Путін заявив, що російські та китайські народи 80 років тому «ціною важких втрат здобули велику перемогу, зробивши величезний історичний внесок у справу миру в усьому світі та в прогрес людства».

«Разом із китайськими друзями твердо стоїмо на варті історичної правди, захищаємо пам'ять про події тих років, протидіємо сучасним проявам неонацизму і мілітаризму», – каже він.

Раніше президент Володимир Зеленський наголошував: Україна не може гарантувати безпеку представників інших країн під час їхніх поїздок в Москву на парад 9 травня. Тим часом МЗС України наголосило, що участь іноземних військовослужбовців у параді є неприйнятною та буде розцінюватися як наруга над памʼяттю про колективну перемогу над нацизмом.

Як повідомлялося, на святкування 9 травня Російська Федерація витратить щонайменше 1,5 млрд рублів ($18,6 млн).

До Москви стягнуто майже три сотні засобів протиповітряної оборони перед 9 травня. Також запроваджено значні обмеження на мобільний інтернет.