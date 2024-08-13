Операція ЗСУ в Курській області може повністю змінити хід війни з Росією – ISW

При вторгненні до Курської області Україна досягла оперативної несподіванки, використовуючи недостатню готовність Росії у своїх прикордонних районах

Дослідники вважають, що Україна може відновити оперативний маневр шляхом планування та проведення серії менших послідовних контрнаступальних операцій

Наступ українських сил в Курській області є ключовим моментом у війні з Росією, що здатен змінити її траєкторію. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Дослідники кажуть, що війна в Україні змінює характер війни таким чином, що це вплине на всі майбутні конфлікти. ISW зазначає, що при вторгненні до Курської області Україна досягла оперативної несподіванки, використовуючи недостатню готовність Росії у своїх прикордонних районах. Ця кампанія показала, що несподіванка все ще можлива навіть на частково прозорому полі бою, де супротивник може спостерігати концентрацію сил, але не може достовірно розпізнати намір, що стоїть за цими концентраціями.

ISW заявив, що Україна може виграти від того факту, що російські війська місяцями атакували майже по всій лінії фронту, а не будували великі укріплення в глибині. Дослідники кажуть, що Україна може відновити оперативний маневр шляхом планування та проведення серії менших послідовних контрнаступальних операцій замість того, щоб завдати одного вирішального удару.

Аналітики зазначають, що війна в Україні дає важливі уроки, які Сполучені Штати, а також їхні союзники та партнери повинні засвоїти. Цей конфлікт став першою великою війною, яка стала свідком кількох технологічних феноменів, які, безсумнівно, характеризуватимуть майбутню війну. Серед них дослідники війни називають роботу ППО проти масованих і регулярних ударів ракетами та дронами, масове залучення безпілотників різних типів, в тім числі і морських – для знищення основних надводних цілей у порту та на морі.

Аналітики також зауважують важливість експериментів на полі бою, як це було в Курській області: «Цей підхід контрастує з небезпекою застрягнути в обороні та підкреслює необхідність постійної адаптації в умовах сучасної війни».

Нагадаємо, 12 серпня Олександр Сирський уперше підтвердив операцію ЗСУ в Курській області та заявив, що Україна контролює в Росії територію площею в 1000 кв. км. Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ, МВС та іншим чиновникам підготувати гуманітарний план для проведення операції на території Курської області.

Натомість під час засідання з питань ситуації у Курській області, президент Росії Володимир Путін, помітно нервуючи, заявив, що йому тепер усе ясно: Україна нібито вдерлася в Курську область Росії, щоби покращити свої переговорні позиції, проте Москва не вестиме переговорів із Києвом.

Як повідомлялося, від початку бойових дій у Курській області, РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов під час спілкування із російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас за підрахунками аналітиків DeepState, орієнтовно 44 населені пункти вдалося звільнити. Також вони уточнили, що невідомий статус ще десяти населених пунктів.

До слова, член комітету з оборони країни-агресорки генерал-лейтенант Андрій Гурулєв звинуватив російських військових у провалі оборони Курської області. Він вказав, що російські військові заздалегідь не підготувалися і не збудували оборону належним чином.