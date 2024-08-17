Головна Світ Політика
search button user button menu button

Посол Німеччини висловився щодо перемовин України з РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Посол Німеччини висловився щодо перемовин України з РФ
фото: Reuters

Александер Граф Ламбсдорф: «Операція українських захисників у Курській області змушує Росію нервувати»

РФ не пом'якшує вимоги щодо перемовин. Німеччина не спосерігає готовність РФ до мирних перемовин з Україною. Кремль продовжує висувати завищені вимоги. Відповідну заяву зробив посол Німеччини в Росії Александер Граф Ламбсдорф, передає DPA.

За його словами, коли російський диктатор Володимир Путін висуває умови для початку переговорів, які передбачають виведення українських військових із чотирьох областей, «стає ясно, що за цим не стоїть жодної серйозності».

«Наразі російська сторона не демонструє жодної готовності до переговорів, але наполягає на завищених попередніх умовах», – зазначив німецький дипломат.

Він переконаний, одного дня Росія має зрозуміти, що такою війною вона досягає набагато менших результатів, ніж ставила перед собою, і що завдає собі серйозної шкоди на міжнародному рівні.

Ламбсдорф додав: «Операція українських захисників у Курській області змушує Росію нервувати. Для прикордонних військ, секретних служб, військових, а також для населення РФ успіх українців був «неприємним сюрпризом».

Теги: переговори росія Україна посол Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після атаки БпЛА у Липецьку пролунала серія вибухів
Атака на аеродром Липецька: як відреагувала російська влада
9 серпня, 09:05
Ігор Романенко заявив, що превентивні дії завжди є більш ефективні
Удар на випередження. ЗСУ пішли на Курщину, щоб росіяни не атакували Сумщину?
7 серпня, 17:51
Відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області
Курськ: місцева влада та міноборони РФ розійшлися у версіях щодо ситуації
7 серпня, 10:41
Тільки за перше півріччя 2024 року прибуток «Укрзалізниці», згідно зі звітом, впав на 1,7 млрд грн
«Укрзалізниця» показала падіння прибутку, хоча обсяги перевезень ростуть – фінзвіт
5 серпня, 13:20
Гроші вже пів року як непомітні для пересічного росіянина
«Священна війна» та гроші. Путін зрозумів, що рухає росіянами
1 серпня, 14:30
Ініціатива «Сталевий фронт» вже успішно виготовляє захисні екрани для танків M1 Abrams та іншої військової техніки
Захисні екрани для БМП М2 Bradley від «Сталевого фронту» пройшли тестування
31 липня, 11:48
«Київ нічого не може зробити, щоб вплинути на позицію Пекіну, нам нічого їм запропонувати»
Україна і Китай: шкідлива ілюзія
28 липня, 21:20
Послуга доступна лише для працівників критично важливих для держави
Бронювання від мобілізації: у застосунку «Резерв+» зʼявилася нова послуга
26 липня, 17:45
Саме існування непокореної України є загрозою для РФ, а її знищення заявлено стратегічною метою
Чи зможуть мирні переговори зупинити російську агресію?
19 липня, 17:48

Політика

Посол Німеччини висловився щодо перемовин України з РФ
Посол Німеччини висловився щодо перемовин України з РФ
Чи здатні росіяни на контрнаступ у Курській області? Оцінка міноборони Естонії
Чи здатні росіяни на контрнаступ у Курській області? Оцінка міноборони Естонії
The Washington Post: Наступ ЗСУ на Курщині зірвав таємні переговори з Росією
The Washington Post: Наступ ЗСУ на Курщині зірвав таємні переговори з Росією
Дуда ветував закон про ліквідацію комісії з вивчення впливу Росії
Дуда ветував закон про ліквідацію комісії з вивчення впливу Росії
Байден заявив про неприпустимість зриву угоди щодо припинення вогню в Газі
Байден заявив про неприпустимість зриву угоди щодо припинення вогню в Газі
Білорусь нарощує торгівлю з окупованими територіями України
Білорусь нарощує торгівлю з окупованими територіями України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Одна з областей України посилює мобілізаційні заходи
38K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
28K
«Пожертвував» доньці і зятю $23 млн: Швейцарія зловила на гарячому мільярдера з Росії
12K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Японія змінює сонячні панелі, адже має нову альтернативу
8223
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
Сьогодні, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
Сьогодні, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
Вчора, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
15 серпня, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
14 серпня, 18:34

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua