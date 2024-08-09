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Мексика відмовилася арештовувати Путіна у разі візиту

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Мексика відмовилася арештовувати Путіна у разі візиту
У червні 2024 року Путін привітав Шейнбаум, союзницю Лопеса Обрадора, з перемогою на виборах
фото з відкритих джерел

Команда Шейнбаум підтвердила, що направила дипломатичне повідомлення всім країнам, з якими Мексика підтримує офіційні відносини, включаючи Росію

Мексиканський президент Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що країна не зможе виконати прохання уряду України про арешт російського диктатора Володимира Путіна, якщо той відвідає Мексику. Путін був запрошений на інавгурацію новообраної президентки Мексики Клаудії Шейнбаум, яка відбудеться 1 жовтня 2024 року. Про це інформує Reuters. 

Обрадор зробив відповідну заяву на урядовій пресконференції, підкресливши, що Мексика не може виконати такі вимоги, оскільки це не є справою мексиканського уряду. Він зазначив, що у зв'язку з дипломатичними відносинами, Мексика не має можливості діяти відповідно до вимог Міжнародного кримінального суду (МКС) без прямих інструкцій.

«Ми сподіваємося, що мексиканський уряд знає, що Володимир Путін є воєнним злочинцем, на арешт якого виданий ордер», – йдеться в заяві посольства України, в якій стверджується, що Путін підозрюється у віддачі наказу про викрадення українських дітей та вивезення їх до Росії.

Раніше Міністерство закордонних справ України направило офіційне звернення до Мексики з проханням заарештувати Путіна в разі його прибуття на інавгурацію. Українська сторона підкреслила, що Мексика, як член МКС, має виконати ордер на арешт російського президента, виданий у березні 2023 року. Цей ордер стосується звинувачень у воєнних злочинах, включаючи викрадення українських дітей.

Команда Шейнбаум підтвердила, що направила дипломатичне повідомлення всім країнам, з якими Мексика підтримує офіційні відносини, включаючи Росію. Мексиканський уряд підкреслює важливість збереження дипломатичних зв'язків та зауважує, що прийняття високих гостей є частиною міжнародної практики.

 

Як повідомлялося, Іран, готуючись до можливої війни з Ізраїлем, запросив у Росії передові системи протиповітряної оборони. Кремль погодився і вже почав постачання сучасних радарів і засобів ППО. 

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Теги: путін вбивство арешт викрадення Мексика президент

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