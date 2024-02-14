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Путінська влада відбиратиме у росіян майно за критику в соцмережах

Катерина Іванова
glavcom.ua
Путінська влада відбиратиме у росіян майно за критику в соцмережах
Закон вносить зміни до Кримінального кодексу РФ і розширює перелік злочинів, за які може передбачатися конфіскація майна
фото з відкритих джерел

Російські «експерти» вважають, що такий закон необхідний для росіян, адже, на їх думку, зараз надто важко відрізнити правду від брехні

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про конфіскацію майна за фейки про Збройні сили РФ. Відповідний документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

Закон вносить зміни до Кримінального кодексу РФ і розширює перелік злочинів, за які може передбачатися конфіскація майна. Зокрема: громадські заклики до екстремізму (ст. 280); громадські заклики до дій, вкладених у порушення цілісності РФ (ст. 280.1); дискредитація армії (ст. 280.3); громадські заклики до діяльності, спрямованої проти безпеки РФ (ст. 280.4); заклики до санкцій (ст. 284.2); надання сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, у яких РФ не бере участі, чи іноземних держорганів (ст. 284.3); реабілітація нацизму (ст. 354.1).

Закон передбачає конфіскацію грошей, цінностей та майна, які були отримані внаслідок вчинення зазначених злочинів або використані для діяльності, спрямованої проти безпеки Росії.

Крім того, розширюється перелік статей, засуджені за якими позбавлятимуться спеціальних, військових чи почесних звань та держнагород. До них, зокрема, відносяться статті, що стосуються поширення фейків про російську армію, її дискредитацію, закликів до екстремізму, порушення територіальної цілісності РФ, діяльності, спрямованої проти безпеки держави, закликів до введення санкцій проти Росії та її громадян, реабілітації нацизму та сприяння виконання рішень міжнародних організацій, у яких РФ не бере участі.

Рада Федерації на пленарному засіданні 7 лютого одноголосно підтримала закон, що передбачає конфіскацію майна за фейки про армію, а також за публічні заклики до діяльності, що підриває безпеку країни. 31 січня Державна дума ухвалила у другому читанні відповідний законопроект.

Російські «експерти» вважають, що такий закон необхіний для росіян, адже, на їх думку, зараз надто важко відрізнити правду від брехні, тому зміни у законодавстві реалізовані вчасно.

Нагадаємо, у Росії забиратимуть майно за правду про війну.

Окрім того, законопроєкт передбачає позбавлення засуджених за вказаними статтями почесних звань. За словами голови Держдуми В'ячеслава Володіна, ухвалене рішення «дозволить карати тих, хто веде діяльність проти своєї країни, – позбавляти цих негідників почесних звань, а також конфіскувати їхнє майно, гроші та інші цінності».

Стало відомо, що Мін’юст хоче конфіскувати українські активи пропагандиста Кисельова.

«Кисельов Д.К. є російським телеведучим і пропагандистом, який з 2014 року публічно підтримує окупацію Автономної Республіки Крим, Донецької й Луганської областей. З початку повномасштабного воєнного вторгнення Російської Федерації на територію України продовжує діяльність, спрямовану на виправдання військової агресії Росії шляхом поширення пропаганди Кремля щодо необхідності «денацифікації» та заперечення існування України як держави», – йдеться в повідомленні.

Що саме хочуть конфіскувати у Кисельова, не повідомляється.

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Теги: законопроєкт майно Державна Дума закон гроші путін геноцид

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