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Зеленський пояснив, які наслідки будуть для Європи, якщо США припинять фінансування України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський пояснив, які наслідки будуть для Європи, якщо США припинять фінансування України
У кінцевому результаті, на думку президента, світу загрожує перерозподіл влади і впливу
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський: «Європа залишиться наодинці серед країн НАТО, хто протистоятиме Росії» 

Якщо Сполучені Штати Америки припинять підтримку України, це матиме наслідки і для Європи. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому каналу ARD.

Глава держави вважає, що Європа одна не справиться з допомогою Україні , ні зброєю, ні фінансово, до того ж США мають вплив на деяких лідерів Європи щодо позиції відносно РФ. 

«Якщо так станеться і в США буде затягування процесів щодо підтримки України – це матиме вплив на об’єднану Європу. І тут є послідовні проблеми», – зазначив президент.

Він також зазначив, про які саме наслідки йдеться:

  • Перше – це дефіцит зброї, фінансів в Україні.
  • Друге – втратиться союз між США і Європою.
  • Третє – Європа сама зрозуміє, що це сигнал, що якщо Україна не витримає і Путін піде вперед, це сигнал від США щодо того, що Європа залишиться наодинці серед країн НАТО, хто протистоятиме Росії.

У кінцевому результаті, на думку президента, світу загрожує перерозподіл влади і впливу.

Нагадаємо, республіканці у Сенаті можуть підтримати угоду про кордон, попри тиск з боку колишнього президента Дональда Трампа. Про це сказав сенатор від Демократичної партії США Кріс Мерфі. За його словами, двопартійна угода вже готова. Наразі залишилося доопрацювати її текст. Нагадаємо, учасники переговорів у Сенаті США домовилися щодо нової угоди, яка має значно обмежити нелегальний потік мігрантів на південному кордоні, а також розблокує можливість для ухвалення допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. 

Теги: путін Європа партії Володимир Зеленський Україна президент кордон

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