Законопроєкт про мобілізацію: нардеп розповів, коли документ набуде чинності

Законопроєкт про мобілізацію може набути чинності на початку квітня

Правок до законопроєкту буде багато, що може значно сповільнити його розгляд

За законопроєкт про мобілізацію, ймовірно, проголосують до кінця лютого. На початку березня він буде підписаний президентом, а через місяць набуде чинності. Таку думку висловив народний депутат Ярослав Железняк в ефірі телемарафону.

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За його словами, правок до законопроєкту буде багато, що може значно сповільнити його розгляд.

«До кожного депутата звертаються і асоціації, і юристи, і об'єднання щодо правок. Я впевнений що їх буде багато. Умовно тисяча-дві. Це велика кількість. Кожна поправка – це 2 хвилини пленарного часу. Тисяча правок помножити на 2 хвилини – це буде 2000 хвилин. Це значно більше, ніж засідає парламент в один пленарний тиждень», – сказав Ярослав Железняк.

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Водночас він висловив впевненість, що з боку коаліції будуть креативні методи, щоб швидше розглянути всі правки, зокрема парламент може розглядати їх до пізнього вечора.

Правки прийматимуться до 21 лютого, після чого відбудеться друге читання.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

7 лютого, Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації. 243 народних депутатів підтримали проєкт закону.

До слова, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що профільний комітет Ради буде доопрацьовувати новий законопроєкт про мобілізацію, прийнятий в першому читанні, оскільки «питання до нього є у всіх».