Зеленський вніс до Ради закон про множинне громадянство

Законопроєкт має назву «Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України»

У парламенті України сьогодні, 22 січня, зареєстровано проєкт закону президента Володимира Зеленського про множинне громадянство. Про це йдеться на сторінці законопроєкту.

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Зазначається, що проєкт закону має назву «Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України».

Президент визначив його як невідкладний.

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Наразі пояснювальна записка відсутня.

Сторінка законопроєкту фото: скріншот

Нагадаємо, у грудні 2021 року президент України Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт про множинне громадянство. Однак до сьогодні жодних зрушень у цьому питанні не було.

Як свідчили дані опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, тоді 48% українців не підтримували ідею запровадження подвійного та множинного громадянства.