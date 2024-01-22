Зеленський вніс до Ради закон про множинне громадянство
Законопроєкт має назву «Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України»
У парламенті України сьогодні, 22 січня, зареєстровано проєкт закону президента Володимира Зеленського про множинне громадянство. Про це йдеться на сторінці законопроєкту.
Зазначається, що проєкт закону має назву «Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України».
Президент визначив його як невідкладний.
Наразі пояснювальна записка відсутня.
Нагадаємо, у грудні 2021 року президент України Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт про множинне громадянство. Однак до сьогодні жодних зрушень у цьому питанні не було.
Як свідчили дані опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, тоді 48% українців не підтримували ідею запровадження подвійного та множинного громадянства.
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