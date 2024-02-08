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Мін’юст хоче конфіскувати українські активи пропагандиста Кисельова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мін’юст хоче конфіскувати українські активи пропагандиста Кисельова
Кисельов має маєток у тимчасово окупованому Росією Криму
фото з відкритих джерел

Міністерство просить застосувати проти Кисельова додаткову санкцію у вигляді стягнення активів у дохід держави

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про конфіскацію активів російського пропагандиста Дмитра Кисельова. Про це повідомила пресслужба міністерства.

Проти Кисельова в Україні діють персональні санкції до 2023 року.

Міністерство просить застосувати щодо нього додаткову санкцію у вигляді стягнення активів у дохід держави (зараз вони просто заблоковані).

«Кисельов Д.К. є російським телеведучим і пропагандистом, який з 2014 року публічно підтримує окупацію Автономної Республіки Крим, Донецької й Луганської областей. З початку повномасштабного воєнного вторгнення Російської Федерації на територію України продовжує діяльність, спрямовану на виправдання військової агресії Росії шляхом поширення пропаганди Кремля щодо необхідності «денацифікації» та заперечення існування України як держави», – йдеться в повідомленні.

Що саме хочуть конфіскувати у Кисельова, не повідомляється.

Зазначимо, на початку нульових років Кисельов працював в Україні на телеканалі ICTV. Відомо також, що Кисельову належить виноробне підприємство Cock t`est belle (читається як Коктебель) у тимчасово окупованому Росією Криму. Його назва збігається з назвою маєтку, який Кисельов побудував у районі Коктебеля в нульових роках.

Нагадаємо, російського пропагандиста, генерального директора російського державного інформагентства «Росія сьогодні» Дмитра Кисельова з 17 лютого 2022 року включено до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

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Теги: Міністерство юстиції пропагандист росіяни суд санкції

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