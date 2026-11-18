Рада Безпеки ООН проведе засідання високого рівня щодо України
Рада Безпеки ООН проведе засідання 23 листопада
У понеділок, 23 листопада, Рада Безпеки ООН збереться на засідання високого рівня для обговорення війни Росії проти України. Про це повідомили в секретаріаті Радбезу, передає «Главком».
Головуватиме на засіданні президент Латвії Едгарс Рінкевичс, оскільки його країна виконує функції голови в Раді Безпеки ООН у листопаді.
Зустріч розпочнеться о 10:00 за нью-йоркським часом (17:00 за Києвом).
Раніше повідомлялося, що з 1 листопада Латвія на місяць перебере на себе головування в Раді Безпеки ООН, керуючи всіма офіційними й неофіційними засіданнями структури.
Посол Латвії при ООН Саніта Павлюта-Десландес підкреслила, що ця місія дозволить країні підвищити міжнародну впізнаваність і продемонструвати відповідальну позицію на світовій арені.
Як відомо, латвійський політик Андріс Кулбергс заявив, що президент України Володимир Зеленський наразі може розраховувати передусім на підтримку європейських країн.
За словами Кулбергса, саме європейські держави залишаються головною опорою України в умовах повномасштабної війни. Він наголосив, що під час зустрічі європейських лідерів із Зеленським особливу увагу приділять підготовці України до зимового періоду.
Нагадаємо, 15 жовтня Андріс Кулбергс запропонував європейцям незвичний спосіб підтримки України. На його думку, кожен житель Європейського Союзу міг би щороку жертвувати на допомогу Україні суму, еквівалентну вартості одного келиха пива.
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