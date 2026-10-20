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Віцепрезидент США закликав Україну припинити удари по енергетиці РФ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Віцепрезидент США закликав Україну припинити удари по енергетиці РФ
Позиція Венса пролунала на тлі суперечок між Вашингтоном і Києвом щодо ударів по російських нафтопереробних заводах
фото: АР

Джей Ді Венс висловився й проти вступу України до НАТО

Віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру та висловився проти вступу України до НАТО. Водночас він назвав Київ партнером Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю Венса виданню 2WAY.

Венс пояснив свою позицію щодо ударів по Росії

За словами Джей Ді Венса, українські атаки на російські енергетичні об’єкти позначаються на вартості енергоносіїв у Сполучених Штатах. Американський віцепрезидент вважає, що Києву варто відмовитися від таких операцій.

Позиція Венса пролунала на тлі суперечок між Вашингтоном і Києвом щодо українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає на припиненні атак, пояснюючи свою позицію, зокрема, впливом на ціни на пальне.

Раніше «Главком» повідомляв, що США намагалися переконати Україну зупинити удари по російських НПЗ. За даними Axios, Вашингтон навіть розглядав можливість обмеження передачі розвідувальних даних Києву, хоча американська сторона заперечувала такі наміри.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час інтерв’ю.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час інтерв’ю.
скриншот із відео 2WAY

Що Венс сказав про вступ України до НАТО

Під час інтерв’ю віцепрезидента також запитали, чи вважає він Україну союзником Сполучених Штатів. Венс відповів, що між країнами немає формального військового союзу, а Україна не є членом НАТО.

Він також висловив думку, що Україні не слід вступати до Альянсу. Водночас американський посадовець наголосив на партнерських відносинах між двома державами.

«У певному сенсі Україна, безумовно, є партнером США», – зазначив Венс.

За його словами, розбіжності між Києвом і Вашингтоном з окремих питань не перешкоджатимуть подальшій співпраці. Однак у питанні членства України в НАТО позиція віцепрезидента залишається негативною.

Раніше «Главком» писав, що Україна готова відновити удари по російських нафтопереробних заводах. Президент Володимир Зеленський пояснював, що Київ призупиняв атаки на російські енергетичні об’єкти на три дні, аби дотриматися домовленостей щодо енергетичного перемир’я.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Київ готовий припинити удари по російських нафтопереробних заводах за умови, що Росія також зупинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Українська сторона наполягає на взаємності таких кроків.

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Теги: росія Вашингтон Джей Ді Венс Володимир Зеленський Україна пальне дизельне пальне

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