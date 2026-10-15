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Ракети атакували російський аеродром із носіями КАБів

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ракети атакували російський аеродром із носіями КАБів
Військовий аеродром «Борисоглєбськ» у Воронезькій області РФ
фото: соцмережі

На авіабазі, де базується російська бойова авіація, повідомляють про пожежу

Російський військовий аеродром «Борисоглєбськ» у Воронезькій області опинився під ракетною атакою. Після повідомлень про вибухи в районі об’єкта з’явилася інформація про пожежу, однак масштаби можливих пошкоджень наразі невідомі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингові канали Supernova+, Exilenova+ та osint-канал Falcon Intel.

Які літаки базуються на аеродромі

«Борисоглєбськ» розташований приблизно за 300 км від кордону України. Авіабаза пов’язана з розміщенням російської бойової авіації, зокрема літаків Су-34, Су-35 та Су-30СМ. Водночас актуальних даних про те, які саме машини перебували на стоянках під час нинішньої атаки, немає.

Ракети атакували російський аеродром із носіями КАБів фото 1

Особливу увагу привертають Су-34 – винищувачі-бомбардувальники, здатні застосовувати керовані авіаційні бомби (КАБи). Російські війська використовують такі боєприпаси для ударів по українських позиціях і населених пунктах. 

Наразі не підтверджено, чи пошкоджено під час ракетної атаки літаки, склади боєприпасів або інфраструктуру аеродрому. Також немає перевірених даних про кількість влучань і причини пожежі.

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Аеродром уже неодноразово атакували

«Борисоглєбськ» уже фігурував у повідомленнях про удари по військових об’єктах Росії. У ніч проти 3 жовтня 2024 року безпілотники СБУ, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших складових Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків Су-34 і Су-35, а також місця зберігання авіаційного пального. 

Наступного дня з’явилися супутникові знімки наслідків удару. На них були помітні сліди пожеж поблизу злітно-посадкової смуги. 

У липні 2025 року Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження аеродрому «Борисоглєбськ». За даними українського командування, тоді під удар потрапили склад керованих авіабомб і навчально-бойовий літак. 

Ракети атакували російський аеродром із носіями КАБів фото 2

Російські КАБи становлять загрозу для України

Керовані авіабомби – один із видів озброєння, які російська армія застосовує для ударів по прифронтових містах і позиціях українських військових. Їх запускають із літаків, які можуть скидати боєприпаси, не заходячи безпосередньо в зону дії частини українських засобів протиповітряної оборони.

У жовтні 2024 року «Главком» пояснював, чому знищення авіаційних боєприпасів і ураження літаків-носіїв можуть впливати на можливості російської армії застосовувати КАБи.  

Нагадаємо, аеродром «Борисоглєбськ» розташований приблизно за 300 км від українського кордону. У жовтні 2024 року після атаки на ньому зафіксували кілька осередків пожеж, а серед імовірних цілей називали місця зберігання керованих авіабомб і стоянки бойових літаків.

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Теги: росія авіація літак бомбардування боєприпаси озброєння аеродром

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