NYT: Росія активізувала зусилля щодо впливу на виборців США

Пропагандистські кампанії Кремля все частіше використовують штучний інтелект

Менш ніж за три тижні до виборів до Конгресу США аналітики виявили сплеск прихованих інформаційних операцій з боку Росії, Ірану та Китаю. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

За даними аналітичних компаній Alethea та Graphika, російські структури задіяли цифрову мережу «Двойник» (Doppelgänger), підпорядковану підсанкційному «Агентству соціального дизайну», для поширення дезінформації та розпалювання політичних суперечок.

Основними мішенями кампанії стали питання двопартійної підтримки Ізраїлю, дезінформаційні атаки на кандидатів-демократів, а також просування угод щодо купівлі російського дизельного пального. Окрім США, аналогічне цифрове втручання зафіксовано напередодні виборів в Ізраїлі та Франції. За даними американської розвідки, попри масовані дезінформаційні атаки, спроб прямого зламу виборчих систем або втручання в підрахунок голосів не виявлено.

Соціальна мережа X оголосила про заблокування понад 13 000 бот-акаунтів, пов’язаних з операціями РФ, Ірану та Китаю. Зокрема, мережа «Двойник» задіяла понад 50 фальшивих персонажів та понад 1000 облікових записів підсилення, які згенерували близько 150 тис. публікацій. Усі вони поширювали посилання на клони легітимних новинних ресурсів для підриву довіри до демократичних інститутів.

Паралельно російська операція «Матрьошка» за допомогою штучного інтелекту випустила фейкові матеріали про нібито корупцію сенаторів-демократів Корі Букера та Джона Гікенлупера, а також просувала теорії змови навколо авіарейсу до Тель-Авіва.

Спроба представників розвідки США провести секретний віртуальний інструктаж для місцевих виборчих посадовців щодо іноземних загроз зазнала невдачі через технічні проблеми із захищеним зв'язком, через що захід було перенесено на наступний тиждень.

Як відомо, рівень підтримки президента США Дональда Трампа впав до 36% – найнижчого показника за час його президентства в опитуваннях Fox News. Головною економічною проблемою американці називають високу вартість життя, а понад половина очікує подальшого погіршення ситуації.

За результатами дослідження, 60% виборців найбільше непокоїть вартість життя. Державні витрати назвали головною проблемою 15% респондентів, робочі місця та нерівність доходів – по 7%, мита – 6%, а податки – 5%.

До слова, нове дослідження Pew Research Center засвідчило, що 65% американців вважають економічну політику Трампа шкідливою для країни. Опитування проводили з 28 вересня до 4 жовтня серед 5062 дорослих жителів США.