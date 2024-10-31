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Радник Путіна закликав використати ядерну зброю, назвавши її «божим даром»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Радник Путіна закликав використати ядерну зброю, назвавши її «божим даром»
фото: The Moscow Times

За словами Караганова, те, що Росія, має у своєму розпорядженні такий арсенал і ніяк його не використовує, є «гріхом перед радянським і російським народом»

Російський пропагандист Сергій Караганов, який є радником глави кремлівського режиму Володимира Путіна, закликав використати ядерну зброю, назвавши її «божим даром». Про це повідомляє The Moscow Times.

За словами Караганова, те, що Росія, маючи у своєму розпорядженні такий арсенал, ніяк його не використовує, є «гріхом перед радянським і російським народом».

«Те, що у нас з’явилася ядерна зброя – це втручання всевишнього. Він якимось чином завадив німцям, які йшли попереду всіх, здобути її. Потім він допоміг руками Оппенгеймерів і Фуксів отримати її нам. Таким чином, він врятував людство. Ми повинні не гнівити бога – ми повинні активно використовувати зброю, яку нам дано», – заявив він під час презентації своєї книги «Від стримування до залякування».

При цьому варто зазначити, що, закликаючи до «превентивного удару» по країнах НАТО, Караганов володіє нерухомістю у Європі. За даними ЗМІ, у власності Караганова та його дружини Катерини – двоповерхова квартира площею 84 квадратні метри у туристичному районі Венеції Кастелло. Наголошується, що формально кремлівський політолог не може нею користуватися, оскільки перебуває під санкціями Євросоюзу, проте він отримує з нерухомості дохід. Оголошення про продажу квартири розміщено на одному з найпопулярніших спеціалізованих сервісів Booking.com.

Нагадаємо, 29 жовтня, російський диктатор Володимир Путін оголосив про початок тренування стратегічних сил ядерного стримування. Також начальник Генштабу армії РФ Валерій Герасімов прозвітував Путіну, що до тренувань залучались ракетний підводний човен, комплекс «Ярс» та два стратегічні ракетоносії дальньої авіації. 

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників ігнорувати ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна.  Рютте додав, що Альянс сильний і може відповісти на будь-які загрози. 

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Теги: росія війна ядерна зброя Європейський союз

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