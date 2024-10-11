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НАТО вперше за понад 25 років може переглянути відносини з РФ – Politico

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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НАТО вперше за понад 25 років може переглянути відносини з РФ – Politico
Альянс досі дотримується підписаного у 1997 році Основоположного акта про взаємні відносини, співпрацю та безпеку
фото з відкритих джерел

Відносини між НАТО і Росією значно погіршилися через агресію Москви проти Грузії та України

НАТО почало обговорення нової стратегії щодо Росії, яку вперше мають розглянути на зустрічі міністрів оборони наступного тижня. Про це повідомляє Politico з посиланням на обізнаних співрозмовників з-поміж високопосадовців США.

Зазначається, що відносини між НАТО і Росією значно погіршилися через агресію Москви проти Грузії та України. Попри це, Альянс досі дотримується підписаного у 1997 році Основоположного акта про взаємні відносини, співпрацю та безпеку, в якому визнається спільна мета створити стабільну й мирну Європу.

Однак Рада Росія-НАТО, заснована після холодної війни для обговорення питань безпеки, не збиралася з 2022 року. Представник уряду США зазначив у коментарі Politico, що зараз у НАТО обговорюються різні аспекти нової стратегії щодо Росії, а також йде обговорення долі Основоположного акта. Він підкреслив, що час розробити нову стратегію, яка врахує позиції країн-членів Альянсу, хоча її проєкту ще немає.

Чиновник додав, що Основоположний акт і Рада Росія-НАТО були створені для іншої епохи відносин між Росією та НАТО. Дискусії щодо нової стратегії тривають вже кілька місяців, але вперше їх обговорять на рівні міністрів наступного тижня. Очікується, що нову стратегію мають підготувати до саміту НАТО, який пройде у Гаазі в червні 2025 року.

Водночас деякі члени Альянсу, за словами неназваного дипломата НАТО, побоюються, що надто агресивна стратегія може дестабілізувати Росію. Також є питання щодо позицій Угорщини та Словаччини.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб  заявив, що в сучасних геополітичних умовах Північноатлантичний альянс повертається до свого первинного завдання, для якого і створювався, – стримування та оборони від загрози зі Сходу, насамперед з боку Росії.

До слова, вже наступного тижня НАТО розпочне щорічні ядерні навчання Steadfast Noon. Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників ігнорувати ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна.

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Теги: НАТО росія війна

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