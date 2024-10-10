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Удар росіян по портовій інфраструктурі на Одещині: у лікарні помер працівник порту

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Удар росіян по портовій інфраструктурі на Одещині: у лікарні помер працівник порту
Росіяни 9 жовтня завдали удару балісткою по портовій інфраструктурі Одеської області
фото з відкритих джерел

Олег Кіпер: «Сьогодні вранці у лікарні помер 46-річний співробітник порту. Лікарі робили все можливе, але поранення були надто важкими»

Росіяни 9 жовтня завдали удару балісткою по портовій інфраструктурі Одеської області. Кількість жертв у результаті атаки сьогодні, 10 жовтня, зрозла до семи осіб. 

Як повідомляв міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба учора, у результаті атаки загунуло п'ятеро людей..

«П’ятеро загиблих та дев’ятеро постраждалих – наслідки чергової атаки російських терористів балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області. Всі постраждалі – українці. Наразі їм надається медична допомога, п’ятеро перебувають у важкому стані», – написав міністр. 

За оновленими даними, які надав голова ОВА Олег Кіпер сьогодні, 10 жовтня,, кількість жертв внаслідок російської ракетної атаки зросла до семи.

«Сьогодні вранці у лікарні помер 46-річний співробітник порту. Лікарі робили все можливе, але поранення були надто важкими», – сказав він.  

Нагадаємо, 9 жовтня на Одещині внаслідок атаки російського ударного дрона пошкоджено скління та фасад девʼятиповерхового будинку. Травмовано п’ятеро осіб, троє з них госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості.  

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Теги: Одеса обстріл війна Одещина

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