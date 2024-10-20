Головна Думки вголос Петро Олещук
search button user button menu button
Петро Олещук Політолог

Ядерна війна? Та Путін її боїться більше за всіх!

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Путін страшенний боягуз, який боїться усього, ховається від хвороб у бункерах та за багатоденними карантинами»
колаж: glavcom.ua

«За те, що американці маніакально хочуть будь-якою ціною зберегти Росію уже потроху платять усі»

Зараз знову почали вкидати різні «казки народів світу» про нібито «ризик застосування ядерної зброї» з боку росіян.

У своїй останній книзі відомий репортер Боб Вудворд висловлює переконання, що ядерна загроза над Україною все ще нависає. Автор книги повідомляє, що Президент США Дж. Байден, буцімто, сказав раднику з нацбезпеки США Джейку Саллівану, що Путін «не допустить виходу з України без того, щоб не розпечатати тактичну ядерну зброю. Отже, ми застрягли».

Очевидно, у такий спосіб американська еліта прагне «виправдатися» за всі свої помилки, які вона здійснила (і здійснить у майбутньому) у плані відносин з росіянами і їхнім «непередбачуваним» лідером. Мовляв, вони просто турбуються, щоб не було ядерної атаки від росіян. Вони не слабкі і не цинічні – вони «бояться непрогнозованого лідера ядерної наддержави».

Чи справді є там кого боятися для таких держав як США?

Нещодавно відбувся показовий епізод. Кремлівський «вождь» відмовився їхати у Бразилію на зустріч «Великої двадцятки». Усі одразу зробили висновки про загрози арешту за ордером «міжнародного суду». Але справа тут явно не у цьому. До Монголі ї ж він їздив. Але Монголія поруч. Не за океаном. За океан летіти страшно. Раптом десь засяде секретний український дрон?

Він просто страшенний боягуз, який боїться усього, ховається від хвороб у бункерах та за багатоденними карантинами, шукає відчайдушні методи омолодження (включно з шаманами), а головне – явно боїться смерті.

Яка ядерна війна? Ви на нього подивіться?

Просто всім у світі вигідно робити вигляд, що вони бояться «російської ядерної кнопки», а тому дуже сильно бояться перемоги України. І не тому, що у відповідь хтось почне ядерну війну. Ні, просто рішуча поразка росіян покаже, що «король – голий», а, отже, запустить процес делегітимації його влади, за чим послідує чергова «революція». Як бувало у них завжди після поразок. Раптом трухляве тіло імперії цієї революції не переживе? Буде дуже неприємно.

Тим більше, що уже готують кандидатів до «перехідного уряду», які мають робити «транзит» і «перезагрузку». Носяться з Навальними та Кара-Мурзою.

Не треба зараз, щоб щось розпадалося! Тому будемо робити вигляд, що дуже боїмося натиску на «червону кнопку» старої миршавої руки.

Але є одна проблема. Є інші держави, які трактують небажання допускати розпаду російського імперського «тіла» зовсім не так, як очікують на Заході. Вони це сприймають як слабкість цього самого Заходу, і починають системно підривати його позиції по світу. Від ХАМАС і до КНДР.

За те, що американці маніакально хочуть будь-якою ціною зберегти Росію уже потроху платять усі. Від Близького Сходу до Корейського півострову.

Ще одна проблема полягає у тому, що ніякі бункерні діди та вашингтонські ліберали не врятують гнилу імперію від розпаду. Вони лише можуть зробити цей розпад довшим, а сморід від цього процесу – сильнішим. Власне, ми це і спостерігаємо зараз.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ядерна зброя путін війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Третій пункт у плані, за словами Зеленського, пов'язаний із зміцненням України щодо зброї
«План перемоги» Зеленського: стали відомі основні пункти
21 вересня, 11:05
28 вересня Росія атакувала лікарню у Сумах
Зеленський відреагував на російський удар по Сумах (фото)
28 вересня, 12:11
Міхаель Бродський заявив, що з боку ізраїльських компаній є інтерес до відновлення України
Який ізраїльський досвід зіграє ключову роль у відновленні України: відповідь посла
3 жовтня, 22:10
Єнс Столтенберг заявив, що виступав за перетин російських червоних ліній щодо війни в Україні
Столтенберг розповів, як НАТО перетинало «червоні лінії» Путіна
4 жовтня, 22:17
Генштаб заявив, що знищення окупантів триває
Сили оборони уразили три командних пункти російських окупантів
5 жовтня, 13:52
Російські ракети були запущені з Курської та Бєлгородської областей, а також із районів Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ і Єйськ
Росія запустила по Україні понад 80 ракет та дронів: як відпрацювала ППО
7 жовтня, 12:07
У 2015 році Сергія Нікітіна мобілізували до служби у зоні проведення антитерористичної операції
Був для солдатів, наче батько. Згадаймо капітана Сергія Нікітіна
9 жовтня, 09:00
142 тисячі квадратних кілометрів України заміновано
Скільки потрібно коштів для розмінування України? Відповідь фахівця
13 жовтня, 19:51
Вказаний кран вироблено у Данії 1968 року. Він є найвищим краном у державі (143 м)
«Велике атомне будівництво». Ремонт старого крану на ХАЕС коштуватиме чверть мільярда
16 жовтня, 18:46

Петро Олещук

Ядерна війна? Та Путін її боїться більше за всіх!
Ядерна війна? Та Путін її боїться більше за всіх!
Чому Захід боїться ескалації? І що не так з їх страхом
Чому Захід боїться ескалації? І що не так з їх страхом
«Це війна лише Путіна»? Коли Захід нарешті зніме рожеві окуляри
«Це війна лише Путіна»? Коли Захід нарешті зніме рожеві окуляри
Членство України у НАТО. Чи можливо змінити позицію Словаччини?
Членство України у НАТО. Чи можливо змінити позицію Словаччини?
«Перезавантаження» Росії. Чому Захід досі про це мріє?
«Перезавантаження» Росії. Чому Захід досі про це мріє?
Чому у Східній Європі не до кінця розуміють Україну?
Чому у Східній Європі не до кінця розуміють Україну?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
60K
Україна віддала РФ кадирівця, який потрапив у полон у худі вартістю $2 тис.
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2024
23K
Відомий комбат, Герой України, розповів, яку незвичну роботу мав до війни
22K
Снайпер розповів, що брешуть російські командири своїм бійцям, аби ті йшли у м’ясні штурми
19K
Залучення військ КНДР до війни в Україні: Франція стривожила заявою

Новини

Удар росіян по Кривому Розі та обстріл російських міст безпілотниками: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 20 жовтня
Сьогодні, 06:00
У Києві двічі за ніч оголошували повітряну тривогу
Сьогодні, 03:17
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2024 року
Сьогодні, 00:00
У Києві повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 08:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua