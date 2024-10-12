Нобелівська лауреатка з літератури відмовилась від святкувань через Україну

Хан Канг уже є лауреаткою Міжнародної Букерівської премії за роман «Вегетаріанка»

Південнокорейська письменниця Хан Канг відмовилася від пресконференції та святкування на тлі того, що її оголосили лавреаткою Нобелівської премії з літератури. Усе через війни в Україні та на Близькому Сході. Про це пише Korea Times.

85-річний батько Хан Канг, відомий у країні письменник Хан Сонг Вон розповів: «Хан Канг сказала мені: «З огляду на те, що війна посилюється, і людей щодня виносять мертвими, як ми можемо влаштувати святкування чи пресконференцію?».

За його словами, одразу після того, як їй присудили Нобелівську премію, вона погодилася на пресконференцію, а втім, невдовзі передумала.

«Її перспектива змінилася з письменниці, яка живе в Кореї, на глобальну (письменницьку) свідомість», – зауважив він.

Хан Сонг Вон також планував влаштувати вечірку в літературній школі, а втім, дочка закликала не робити й цього.

Як пригадав батько письменниці, вона сказала: «Будь ласка, не святкуй, коли ти є свідком цих трагічних подій (маючи на увазі дві війни). Шведська академія дала мені цю нагороду не для того, щоб ми насолоджувалися, а для того, щоб залишатися більш ясними».

Що відомо про Хан Канг?

Хан Канг, дочка південнокорейського письменника Хан Сонг Вона, вже є лауреаткою Міжнародної Букерівської премії за роман «Вегетаріанка».

Свою письменницьку кар'єру вона розпочала з публікації віршованого твору в одному із зимових випусків періодичного видання «Література і суспільство». Уже наступного року здійснила офіційний літературний дебют, коли її оповідання «Шарлатовий якір» здобуло перемогу в Сеульському весняному літературному конкурсі імені Шінмуна.

У 2023 році її обрали міжнародною письменницею Королівського літературного товариства – це престижна літературна організація Великої Британії, створена 1820 року королем Георгом IV.

Відтоді авторка здобула низку інших нагород: Літературний приз імені Ї Санг (2005), Премію сьогоденного молодого митця, Корейську літературну премію за найкращий роман тощо. З літа 2013 року Хан Канг викладає креативне письмо в Сеульському інституті мистецтв.

Нагадаємо, лауреатом Нобелівської премії миру 2024 року стала організація Nihon Hidankyo – японська рада організацій жертв атомних бомбардувань Хіросіми і Нагасакі, що бореться за ядерне роззброєння.

Нобелівська премія – це висока нагорода, яка вручається щороку за великі досягнення в науці, технологіях, культурі або суспільстві.

Як відомо, цьогоріч початок нобелівського тижня, коли оголошуватимуть лауреатів премії у галузях медицини, хімії, фізики, літератури, економіки й миру припадає на 7 жовтня.

Нагадаємо, у 2024 році Нобелівську премію з фізіології та медицини отримали науковці Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття мікроРНК та її ролі у посттранскрипційній регуляції генів.

До слова, президент України Володимир Зеленський номінований на Нобелівську премію миру у 2024 році.

Раніше 18 депутатів Верховної Ради України підписали колективний лист до Нобелівського комітету із закликом відхилити кандидатуру Рубена Варданяна як номінанта на здобуття Нобелівської премії миру у 2024 році. Зокрема, у 2019 році 22 депутати Європарламенту ініціювали внесення Варданяна до санкційних списків, як «соратника Кремля». А у 2022 році, 46 членів Конгресу США внесли Варданяна в проєкт списку санкцій, поряд з кремлівською пропагандисткою Маргаритою Симоньян.