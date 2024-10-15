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НАТО не боїться Росії та надаватиме допомогу Києву і надалі – генсек Рютте

Степан Гафтко
glavcom.ua
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НАТО не боїться Росії та надаватиме допомогу Києву і надалі – генсек Рютте
НАТО продовжить підтримку України
фото з відкритих джерел

НАТО має тверду поозиції щодо допомоги Україні у протистоянні із Росією

НАТО не можуть залякати російські погрози. Альянс стійкий у своїй підтримці України та буде і надалі надавати допомогу Києву, щоб Україна могла протистояти військовій агресії ворога. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Reuters.

«Послання (російському диктатору Володимиру Путіну – ред. «Главком») полягає в тому, що ми продовжимо, ми зробимо все необхідне, щоб гарантувати, що він не досягне свого, що Україна здобуде перемогу», – заявив Рютте.

Агентство повідомляє, що генеральний секретар висловив ці слова в понеділок, виступаючи на американській військовій базі Клей, де розташована штаб-квартира нової місії під назвою «Допомога НАТО у забезпеченні безпеки та підготовці кадрів для України» (NSATU). Ця місія поступово візьме на себе координацію західної військової допомоги Україні.

Зокрема, цей крок широко розглядається як спроба захистити механізм допомоги від можливого повернення до Білого дому критика НАТО Дональда Трампа. Проте, дипломати визнають, що передача координації військової допомоги НАТО може мати обмежений ефект, враховуючи, що США є домінуючою державою в Альянсі та постачають Україні більшу частину озброєнь.

Виступаючи в одному з 12 зелених наметів, де буде розміщена місія NSATU, Рютте звернувся до союзних військ з понад десяти країн, які вже беруть участь у цій ініціативі. Після цього вони перемістяться до сусіднього ангару, де будуть доповнені українськими військовими.

Очікується, що загальна чисельність місії NSATU становитиме близько 700 осіб. До складу цієї місії увійдуть військовослужбовці, які базуватимуться у військовій штаб-квартирі НАТО SHAPE в Бельгії, а також в логістичних центрах у Польщі та Румунії.

На базі у Вісбадені також розташований американський підрозділ, відповідальний за ракети дальнього радіусу дії. Ці ракети, які США планують тимчасово розмістити в Німеччині з 2026 року, націлені на протистояння загрозі, що, як вважають обидві країни, походить від російських ракет, розміщених у Калінінграді, що знаходиться приблизно за 500 кілометрів від Берліна.

Під час свого першого візиту до Німеччини в якості глави НАТО Рютте підтримав цей крок, який Росія розкритикувала як провокацію, що викликала жваві дискусії в Соціал-демократичній партії канцлера Олафа Шольца. Він також підкреслив, що НАТО необхідно мати широкий спектр можливостей для ефективного стримування російської загрози.

«Ми – НАТО. Ми – оборонний альянс, ми не наступаємо. Ми не зацікавлені в захопленні будь-якої частини будь-якої іншої країни за межами території НАТО. Як демократичний альянс, найсильніший альянс у світовій історії, який обслуговує 1 млрд людей, ми готові протистояти будь-якій загрозі. Нас ніколи не залякають наші противники», – заявив Рютте.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників ігнорувати ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна. 

До слова, відносини між НАТО і Росією значно погіршилися через агресію Москви проти Грузії та України. Попри це, Альянс досі дотримується підписаного у 1997 році Основоположного акта про взаємні відносини, співпрацю та безпеку, в якому визнається спільна мета створити стабільну й мирну Європу.

Раніше під час першої зустрічі з 32 послами НАТО новий генеральний секретар Альянсу Марк Рютте заявив, що Україна має швидко стати членом НАТО. «Україні місце у НАТО. Без сильної, незалежної України не може бути тривалої безпеки в Європі», – сказав він.

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Теги: війна Україна НАТО Марк Рютте погрози партії росія

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