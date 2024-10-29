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Путін оголосив про початок тренування стратегічних сил ядерного стримування

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Путін оголосив про початок тренування стратегічних сил ядерного стримування
Путін заявив, що Росія й надалі удосконалюватиме стратегічні сили стримування
фото з відкритих джерел

Путін заявив, що під час тренування стратегічних сил ядерного стримування будуть відпрацьовані пуски ракет

Сьогодні, 29 жовтня, російський диктатор Володимир Путін оголосив про початок тренування стратегічних сил ядерного стримування. Про це повідомляє пропагандистське видання «Риа новости».

Головні тези Путіна про тренування стратегічних сил ядерного стримування:

  1. Під час тренування стратегічних сил ядерного стримування будуть відпрацьовані пуски ракет.
  2. Використання ядерної зброї є крайнім заходом забезпечення безпеки країни.
  3. Росія й надалі удосконалюватиме стратегічні сили стримування, ресурси для цього є.
  4. Росія не збирається втягуватися в гонку озброєнь.
  5. Російські стратегічні сили стримування оснащуються системами подолання ПРО.
  6. Ядерна тріада залишається надійним гарантом суверенітету та безпеки Росії.

Також начальник Генштабу армії РФ Валерій Герасімов прозвітував Путіну, що до тренувань залучались ракетний підводний човен, комплекс «Ярс» та два стратегічні ракетоносії дальньої авіації. 

До слова, Північна Корея відправила Росії ракети та військових для участі у війні проти України. В обмін на це Пхеньян запросив у Москви технології для тактичної ядерної зброї. Про це повідомив очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов

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Теги: ядерна зброя путін путінський режим росія росіяни

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