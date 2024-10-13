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Трамп знову заговорив про Третю світову війну та назвав терміни її початку

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Трамп знову заговорив про Третю світову війну та назвав терміни її початку
Раніше Дональд Трамп неодноразово уже «передбачав» початок Третьої світової війни
фото з відкритих джерел

Політик акцентував, що в разі його перемоги на президентських виборах він зможе швидко вирішити конфлікт в Україні

Через дії нинішньої американської адміністрації існує високий ризик початку світової війни. При цьому таке може статися в найближчі три-чотири місяці. Таку заяву зробив кандидат у президенти США Дональд Трамп під час мітингу в Каліфорнії, який транслювала компанія RSBN. Він висловив стурбованість, що дії нинішньої американської влади можуть нібито призвести до глобального конфлікту. Трамп наголосив, що рішення, ухвалені урядом, можуть спричинити такий розвиток подій.

Політик також знову акцентував, що в разі його перемоги на президентських виборах він зможе швидко вирішити конфлікт в Україні та «припинити хаос на Близькому Сході».

Трамп неодноразово критикував чинного президента США Джо Байдена, стверджуючи, що за його правління війна на Близькому Сході не розпочалася би.

Кандидат-республіканець також висловив впевненість, що в разі його перемоги «мир знову запанує», тоді як обрання Камали Гарріс від Демократичної партії, на його думку, призведе до катастрофічних наслідків, і «світ опиниться в руїнах».

Раніше Дональд Трамп неодноразово уже «передбачав» початок Третьої світової війни. Зокрема, він заявляв, що до неї нібито призведе операція Сил оборони України в Курській області. Він заявляв, що атака України на російський регіон демонструє, що нова світова війна ближче, ніж будь-коли.

Нагадаємо, кандидат у президента США Дональд Трамп запросив посилені заходи безпеки в останні тижні передвиборчої кампанії через загрозу від Ірану. Йдеться про військові літаки, балістичне скло на мітингах і додаткову охорону.

Згодом американський президент Джо Байден у відповідь на прохання Трампа посилити заходи безпеки в останні тижні передвиборчої кампанії заявив, що кандидат від Республіканської партії отримає охорону на рівні президентської.

До слова, американський президент США Джо Байден заявив, що будь-які спроби замаху на Дональда Трампа чи колишніх американських посадовців з боку Ірану розглядатимуться як акт війни.

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Теги: війна Дональд Трамп партії конфлікт

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