Рашисти зняли з посади гауляйтера окупованого Енергодара – росЗМІ

Олександр Волга своє звільнення не підтверджує

У тимчасово окупованому Енергодарі представника російської псевдо-влади Олександра Волгу зняли з посади «мера». Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Колаборанта усунули за рішенням окупаційного «губернатора» захопленої військами РФ частини Запорізької області Євгена Балицького.

Він же і тепер буде «тимчасово виконувачем обов'язків мера» Енергодара замість Волги, розповіли представники окупаційної адміністрації ТАСС.

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Також «ексмеру» заборонили перебувати на території підконтрольної РФ частини Запорізької області.

Сам Волга заявляє російським пропагандистам, що у відпустці, і своє звільнення не підтверджує.

Нагадаємо, під Мелітополем спалили будинок культури через російський триколор.

Відзначимо, 9 листопада так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом. Незадовго до своєї смерті Стемоусов у своїх відеозверненнях до жителів окупованої Херсонщини неодноразово повторював, що «паники нет» і ситуація під контролем.

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Та попри запевнення Стремоусова, українські військові 11 листопада звільнили Херсон він окупантів.