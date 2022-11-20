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Рашисти зняли з посади гауляйтера окупованого Енергодара – росЗМІ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рашисти зняли з посади гауляйтера окупованого Енергодара – росЗМІ
Колаборанту заборонили перебувати на окупованій території
фото з відкритих джерел

Олександр Волга своє звільнення не підтверджує

У тимчасово окупованому Енергодарі представника російської псевдо-влади Олександра Волгу зняли з посади «мера». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Колаборанта усунули за рішенням окупаційного «губернатора» захопленої військами РФ частини Запорізької області Євгена Балицького.

Він же і тепер буде «тимчасово виконувачем обов'язків мера» Енергодара замість Волги, розповіли представники окупаційної адміністрації ТАСС.

Також «ексмеру» заборонили перебувати на території підконтрольної РФ частини Запорізької області.

Сам Волга заявляє російським пропагандистам, що у відпустці, і своє звільнення не підтверджує.

Нагадаємо, під Мелітополем спалили будинок культури через російський триколор.

Відзначимо, 9 листопада так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом. Незадовго до своєї смерті Стемоусов у своїх відеозверненнях до жителів окупованої Херсонщини неодноразово повторював, що «паники нет» і ситуація під контролем. 

Та попри запевнення Стремоусова, українські військові 11 листопада звільнили Херсон він окупантів

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Теги: окупанти росія гауляйтер Енергодар

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