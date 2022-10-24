Рашисти взяли в полон дітей з окупованого Енергодара – Федоров

Гауляйтери Мелітополя теж намагались відправити дітей до Крим та РФ, проте спротив батьків не дав їм це зробити

Є висока ймовірність того, що окупанти будуть утримувати дітей як живий щит

Гауляйтери окупованої частини Запорізької області анонсували відправку дітей на «відпочинок» та «навчання» до Криму та Росії. Тепер, коли діти з Енергодару знаходяться в Краснодарському краї, батькам надсилають повідомлення, що їхні діти затримуються в РФ на невизначений термін. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Федоров зазначив, що раніше гауляйтери Мелітополя теж намагались відправити дітей до Криму, Краснодару, Тули і Волгограду, проте спротив батьків не дав їм це зробити.

«Рашисти взяли в полон дітей з Енергодара. Застерігаю всіх батьків з тимчасово окупованих територій: не віддавайте своїх дітей в руки окупантів. Є висока ймовірність того, що рашисти будуть утримувати їх як живий щит і не повернуть додому», – зазначив Федоров.

Як повідомлялося, у суботу, 15 жовтня, окупанти почали вивозити дітей з Енергодара до Російської Федерації.

19 жовтня повідомлялося, що з осередків компактного проживання російських терористів та окупаційної адміністрації Енергодара почали вивозити награбоване майно.

Додамо, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.