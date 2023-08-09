Блінкен назвав країну, яка може повернути Росію до зернової угоди

Бразилія моє рішуче вплинути на Росію

Голос Бразилії має вирішальне значення щодо зернової угоди. Країна може змусити Росію повернутись до неї. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен,

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Як відзначив держсекретар США, Бразилія може вплинути на Росію, щоб Кремль повернувся до Чорноморської зернової угоди, яка дозволяла безпечно експортувати зерно з українських портів.

«Голос Бразилії, голос президента Лули має вирішальне значення. І використовувати цей голос, аби переконати росіян повернутися до угоди, було б дуже, дуже позитивно», – сказав Блінкен.

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Блінкен зауважив, що в угоді не було б потреби, якби Росія не вдалась до повномасштабного вторгнення на територію України, а також блокування її портів, які дозволяли вивозити зерно.

За його словами, навіть країни, які не були причетні до зернової угоди, «вигравали від того, що ціни були нижчими, оскільки на світових ринках було більше їжі».

«Росія використовує продовольство як зброю війни, як важіль для досягнення своїх цілей. Відколи Росія вжила заходів щодо виходу з цієї угоди, ціни для всіх ринках зросли на 10-15%... Світ голосно говорить, що ми хочемо, аби Росія повернулася до цієї угоди. І, звичайно, Бразилія має важливий вплив і голос, аби спрямувати Росію у цьому напрямку», – додав Блінкен.

Зазначимо, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США не підуть на поступки для того, щоб Росія відновила участь у Чорноморській зерновій ініціативі. Попри це, Штати вже вирішили декілька проблем, які пов'язані з експортом російського зерна, але це «не питання поступок».

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Нагадаємо, 17 липня РФ офіційно повідомила турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Як повідомлялося, під час виступу на саміті Росія – Африка Путін повідомив, що Росія готова «в найближчі три чотири місяці» на безоплатній основі відправити 25-50 тисяч тонн зерна до шести країн: Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканську Республіку та Еритрею. Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва на таку пропозицію відповів, що його країна не потребує додаткового зерна, адже проблем із поставками немає.

До слова, Путін проігнорував прохання президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана вести переговори про повернення до зернової угоди.