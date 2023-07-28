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Міноборони РФ заявило про збиття безпілотника у Підмосков'ї

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Міноборони РФ заявило про збиття безпілотника у Підмосков'ї
Останнім часом почастішали атаки безпілотників на Москву
фото ілюстративне

РФ звинувачує Україну в терористичній атаці на об’єкти в Московській області

Міноборони Росії повідомило про збиття безпілотника у Московській області.

У повідомленні сказано: «Сьогодні вранці припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом по об'єктах на території Московської області. Засобами ППО БПЛА знищено».

Міноборони РФ стверджує, що постраждалих та руйнувань немає.

Міноборони РФ заявило про збиття безпілотника у Підмосков'ї фото 1

Нагадаємо, уночі 28 липня Москву нібито атакував безпілотник.

На світанку 24 липня у різних районах Москви були зафіксовані гучні вибухи.

У бізнес-центрі на вулиці Лихачова після вибухів здійнявся дим та невелике загоряння. Також на Комсомольському проспекті внаслідок вибуху були пошкоджені вікна в одній із будівель, і рух транспорту був перекритий поліцією. Міноборони РФ заявило про відбиття атаки «українських безпілотників» на Москву.

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Теги: вибух росія війна безпілотник

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