Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Празі на будинку російського виробника ракет транслювалося відео ударів по Україні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Празі на будинку російського виробника ракет транслювалося відео ударів по Україні
На будинок виведено проекцію із відео, на яких зображені ракетні удари по Україні
фото: Радіо Свобода

Родичі голови російського оборонного холдингу «Тактичне ракетне озброєння» Бориса Обносова володіють нерухомістю у Празі

У Празі на будинок, яким володіє родина голови російського оборонного холдингу «Тактичне ракетне озброєння» Бориса Обносова, активісти вивели проекцію із відео, на яких зображені ракетні удари по Україні. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Акцію прийшли підтримати з десяток українців та чехів із українськими та європейськими прапорами, які після демонстрації відео викрикували: «Росія – країна терорист!».

У Празі на будинку російського виробника ракет транслювалося відео ударів по Україні фото 1

Удари, продемонстровані у відео, були завдані ракетами, які виготовляються під головуванням холдингу Обносова. Зокрема ракета Х-101, яку виготовляє конструкторське бюро «Веселка» («Радуга»), що входить до холдингу, використовували при обстрілі Умані, коли загинули 24 людини, у тому числі шестеро дітей, а також при обстрілі торговельного центру в Кременчуці, коли загинули та були поранені десятки мирних жителів.

Організаторка акції,  співзасновниця чесько-української ініціативи «Голос України» Українського центру безпеки та співпраці Анастасія Сігнаєвська зазначила, що російські ракети щодня знищують інфраструктуру та цивільні цілі в Україні. Наявність прихильників режиму Путіна не забезпечує стабільності та безпеки Чеської Республіки, а також підтверджує можливість обходу санкцій для російських чиновників, розповіла організаторка акції.

«Сьогодні ми будемо всі ці військові злочини проекцією показувати прямо на їхній будинок. Для того, аби привернути увагу чеської влади до санкційного списку і до того, що ці люди, власне, не є у санкційному списку як Чехії, так і ЄС», – розповіла Радіо Свобода Сігнаєвська.

У Празі на будинку російського виробника ракет транслювалося відео ударів по Україні фото 2

Як повідомлялося раніше у розслідуванні Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, донька Обносова Ольга Зорікова та її чоловік Ростислав Зоріков володіють у Празі нерухомістю на суму 8 млн євро. Дохід Зорікова в Росії – 37 тисяч рублів на місяць; він володіє невеликою фірмою, яка займається друком, а його дружина нібито працює в російському агентстві, що займається організацією весіль. При цьому подружжя постійно мешкає у Празі, де має у володінні не тільки дорогі квартири (одна з них вартістю понад мільйон доларів), а й кілька дорогих автомобілів.

Президент Чехії Петр Павел, до якого звернулися з питанням про те, чому в країні продовжують жити родичі Бориса Обносова, відповів, що поки не існує законного механізму, який дозволяє позбавляти громадян інших держав дозволу на тривале чи постійне місце проживання у Чехії.

Теги: росія війна Чехія Україна ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спасо-Преображенський кафедральний собор після російської атаки
Ракетний удар по Одесі: ЮНЕСКО направить до міста місію
Вчора, 00:51
Митрополит Агафангел
Митрополит Московської церкви Агафангел після ракетного удару по Одесі прозрів
Вчора, 07:54
Комплекс Atacms здатний знищувати перш за все наземні цілі
Повітряні сили пояснили, як ракети Atacms вплинуть на хід війни
Вчора, 10:55

Соціум

Особистого шеф-кухаря Барака Обами знайдено мертвим в озері
Особистого шеф-кухаря Барака Обами знайдено мертвим в озері
У Празі на будинку російського виробника ракет транслювалося відео ударів по Україні
У Празі на будинку російського виробника ракет транслювалося відео ударів по Україні
Тільки не Варшава. У яких містах Польщі краще шукати роботу українцям
Тільки не Варшава. У яких містах Польщі краще шукати роботу українцям
У Татарстані російські студенти конструюють «Шахеди»: розслідування
У Татарстані російські студенти конструюють «Шахеди»: розслідування
Під Москвою впав безпілотник: що відомо
Під Москвою впав безпілотник: що відомо
Наступний рік стане ще спекотнішим. Вчені NASA назвали причини
Наступний рік стане ще спекотнішим. Вчені NASA назвали причини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
62K
Контрнаступ та переговори. До чого нам готуватися
47K
Французький воротар забив автогол століття у матчі Ліги конференцій (відео)
30K
Власники одного з найбільших банків України намагалися вивести мільярдні активи за кордон
24K
Служитимуть до 70 років? Путін змінив граничний вік для військових у запасі
18K
Повітряна тривога в Києві та більшості областей тривала понад три години

Новини

Знищено ракетні комплекси та засоби ППО: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Сьогодні, 06:42
Затримання скандального воєнкома та підозра нардепу. Головне за 24 липня
Вчора, 21:00
Окупанти примусово виселяють мешканців окупованих територій з їхніх квартир – Генштаб
Вчора, 19:21
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
Вчора, 10:42
Вибухи на Одещині та «бавовна» у Москві: головне за ніч
Вчора, 07:17
ЗСУ відбили 35 атак і розгромили командний пункт окупантів – Генштаб
Вчора, 06:30

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту