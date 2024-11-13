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Республіканці обрали нового партійного лідера в Сенаті США

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Республіканці обрали нового партійного лідера в Сенаті США
Тун переміг сенатора Джона Корніна, республіканця від Техасу, з результатом 25 проти 24 голосів
фото: Stefani Reynolds, Bloomberg

Голосування за обрання нового партійного лідера проводилося в два етапи

Республіканці верхньої палати Конгресу США обрали новим партійним лідером сенатора Джона Туна, який замінить на цій позиції Мітча Макконнелла та очолить республіканську більшість у верхній палаті на початку наступного року. Про це повідомляє в середу The Hill із посиланням на джерела. 

«Тун переміг сенатора Джона Корніна, республіканця від Техасу, з результатом 25 проти 24 голосів», – зазначає видання. 

Із 2019 року Тун обіймав посаду республіканського партійного організатора в Сенаті, що вважається другим за рангом місцем у партійній ієрархії. Він також брав на себе керівництво партією в Сенаті після того, як у 2023 році Мітч Макконнелл отримав струс мозку в результаті падіння.

Голосування за обрання нового партійного лідера проводилося в два етапи. У першому турі, крім Туна й Корніна, участь брав сенатор Рік Скотт, однак він вибув після того, як отримав найменшу кількість голосів.

«Для мене велика честь заслужити підтримку моїх колег, щоб очолити Сенат на 119-му Конгресі, і я надзвичайно пишаюся роботою, яку ми виконали, щоб забезпечити нашу більшість і Білий дім», – сказав Тун у заяві після голосування. «Ця республіканська команда об’єдналася за програмою президента Трампа, і наша робота починається сьогодні».

Тун користується популярністю серед своїх колег-республіканців у Сенаті, а його привітний, скромний підхід до управління конференцією заслужив довіру інших сенаторів від Республіканської партії.

Він оголосив про свій намір балотуватися на пост лідера невдовзі після того, як у лютому Макконнелл заявив, що піде з посади лідера Республіканської партії наприкінці цього року.

Його головним конкурентом за останні вісім місяців перегонів був Корнін, який обіймав посаду голови Сенату від Республіканської партії з 2013 по 2019 рік. 

Нагадаємо, висунення кандидатури телеведучого та колишнього військового Піта Геґсета на пост міністра оборони США вкрай здивувало американські владні кола. Про це пише газета Politico з посиланням на конгресменів та джерела. У Вашингтоні розраховували, що Пентагон очолить «хтось, хто дійсно має великий досвід в обороні».

До слова, обраний президент США Дональд Трамп планує незабаром призначити спеціального представника, який має очолити з американського боку переговори щодо припинення російської війни в Україні. Про це повідомило в середу видання Fox News Digital із посиланням на кілька джерел. Очікується, що ця робота не буде оплачуваною – з 2017 по 2019 рік Курт Волкер працював спеціальним представником на українських переговорах на волонтерській основі.

Теги: США Сенат США вибори у США

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