Республіканці обрали нового партійного лідера в Сенаті США

Голосування за обрання нового партійного лідера проводилося в два етапи

Республіканці верхньої палати Конгресу США обрали новим партійним лідером сенатора Джона Туна, який замінить на цій позиції Мітча Макконнелла та очолить республіканську більшість у верхній палаті на початку наступного року. Про це повідомляє в середу The Hill із посиланням на джерела.

«Тун переміг сенатора Джона Корніна, республіканця від Техасу, з результатом 25 проти 24 голосів», – зазначає видання.

Із 2019 року Тун обіймав посаду республіканського партійного організатора в Сенаті, що вважається другим за рангом місцем у партійній ієрархії. Він також брав на себе керівництво партією в Сенаті після того, як у 2023 році Мітч Макконнелл отримав струс мозку в результаті падіння.

Голосування за обрання нового партійного лідера проводилося в два етапи. У першому турі, крім Туна й Корніна, участь брав сенатор Рік Скотт, однак він вибув після того, як отримав найменшу кількість голосів.

«Для мене велика честь заслужити підтримку моїх колег, щоб очолити Сенат на 119-му Конгресі, і я надзвичайно пишаюся роботою, яку ми виконали, щоб забезпечити нашу більшість і Білий дім», – сказав Тун у заяві після голосування. «Ця республіканська команда об’єдналася за програмою президента Трампа, і наша робота починається сьогодні».

Тун користується популярністю серед своїх колег-республіканців у Сенаті, а його привітний, скромний підхід до управління конференцією заслужив довіру інших сенаторів від Республіканської партії.

Він оголосив про свій намір балотуватися на пост лідера невдовзі після того, як у лютому Макконнелл заявив, що піде з посади лідера Республіканської партії наприкінці цього року.

Його головним конкурентом за останні вісім місяців перегонів був Корнін, який обіймав посаду голови Сенату від Республіканської партії з 2013 по 2019 рік.

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