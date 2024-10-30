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США ввели масштабні санкції проти третіх країн за допомогу РФ у війні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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США ввели масштабні санкції проти третіх країн за допомогу РФ у війні
Під санкціями опинилися 150 російських компаній, які працюють у сферах оборони, технологій, виробництві та аерокосмічній промисловості
фото з відкритих джерел

У список потрапили як фізичні особи, так і мережі, що перебувають у юрисдикції 17 держав

Сьогодні Міністерство фінансів США 30 жовтня ввело санкції проти 275 осіб та організацій, які беруть участь у постачанні до Росії передових технологій та обладнання, які необхідні для підтримки військової машини.  Про це йдеться на сайті Мінфіну США.

У список потрапили як фізичні особи, так і мережі, що перебувають у юрисдикції 17 держав, серед яких – Індія, Китай, Швейцарія, Таїланд, Туреччина.

«Державний департамент також переслідує ухилення від санкцій та обхід санкцій у кількох третіх країнах, включаючи кілька компаній з КНР, які експортують товари подвійного призначення, що заповнюють критичні прогалини у російській військово-промисловій базі, а також організації та осіб у Білорусі, пов'язаних із підтримкою режимом Лукашенка. російської оборонної промисловості. Державний департамент також переслідує кількох високопосадовців Міністерства оборони Росії та оборонні компанії, а також тих, хто підтримує майбутнє виробництво та експорт енергії з Росії», – зазначили в американському Мінфіні.

Під санкціями опинилися 150 російських компаній, які працюють у сферах оборони, технологій, виробництві та аерокосмічній промисловості, що закуповують або виготовляють готову військову продукцію або ключові компоненти, прекурсори та обладнання, що дозволяють Росії створювати або обслуговувати зброю, яку вона використовує проти України.

Обмежувальні заходи торкнулися і 14 організацій та дев'яти осіб переважно в Туреччині, які сприяли закупівлі сучасної зброї, компонентів і боєприпасів від імені російських кінцевих споживачів, що мають вирішальне значення для підтримки російської військової кампанії, включаючи Міністерство оборони Росії та державні власності оборонних компаній. Ці дії, спрямовані на те, щоб перешкодити російським зусиллям із закупівель, відбуваються після широких консультацій з урядом Туреччини. Сполучені Штати зобов’язуються вжити всіх необхідних заходів для захисту фінансових систем США, Туреччини та міжнародної фінансової системи. Санкції зачепили, зокрема фірму Mirex Havacilik ve Savunma Sanayi Ticaret Anonim Serketi та її голову Озгура Хасана Челіка; компанію New Way Group  Global Danismanlik Ticaret Limited Sirketi, яку використовувало головне розвідувальне управління Росії для сприяння поставкам мікроелектроніки, а також виробничого та випробувального обладнання американського походження.

Крім того, під санкціями опинилися російські Athree Company Limited, Інститут випробувань та сертифікації озброєння та військової техніки, російська академія ракетних та артилерійських наук, Науково-дослідний інститут систем зв'язку та автоматизованих систем управління, Московський авіаційний інститут, Конструкторське бюро «Спектр Інжиніринг» та інші.

Російська транспортно-логістична компанія ТОВ «АМ Логістик» (AM Logistics) прийняла до Росії численні партії нітроцелюлози, хімічної сполуки, яка є ключовим інгредієнтом сучасних порохів, вибухових речовин і артилерійських снарядів. Турецька SLD Lojistik Ic ve Dis Ticaret Limited Sirketi (SLD Lojistik) здійснила кілька великих поставок нітроцелюлози російським компаніям, включаючи AM Logistics. Директором є росіянка Дарія Олександрівна Шаченок (Шаченок).

Як відомо, лідери держав ЄС погодили виділення Україні кредиту в розмірі €35 млрд в рамках ініціативи G7, що передбачає надання Україні загального кредиту на $50 млрд за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів. При цьому активи Росії залишаться заблокованими до закінчення війни, яку вона веде.

Нагадаємо, 22 жовтня Європейський парламент підтримав надання Україні кредиту в розмірі до 35 млрд євро. Його буде виплачено за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських активів.

Як повідомлялося, країни «Групи семи» планують зберегти заморожені російські суверенні активи навіть після закінчення війни в Україні.

Раніше стало відомо, що Україна отримає від Великої Британії кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,93 млрд) за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Також повідомлялося, що 25 вересня 2024 року президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США зустрівся із з головою Євроради Шарлем Мішелем та обговорив з ним можливість використання російських заморожених активів. Зеленський підкреслив, що Україна вже отримала близько 1,5 млрд євро від заморожених російських активів та подякував європейським партнерам за реалізацію такого проєкту.

Теги: санкції Ентоні Блінкен США росія

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