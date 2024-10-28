Чи можливе припинення вогню після виборів у США? Відповідь Зеленського

Зеленський зізнається, що якщо політика в США зміниться таким чином, що Америка перестане підтримувати Україну, то Києву, безумовно, буде дуже складно

Президент: «Від виборів у Сполучених Штатах залежить багато чого, але не все»

Яким би не був результат президентських виборів у США, двопартійна підтримка України все одно залишиться. У будь-якому випадку Конгрес Сполучених Штатів, із яким Київ напрацював міцні стосунки, буде мати свій особистий вплив на війну. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Times of India.

Журналіст запитав у глави держави, чи можливо, що після виборів президента в США у листопаді може бути запроваджено режим припинення вогню.

«Багато речей залежить від політики Сполучених Штатів Америки. Мені здається, що це не дуже глибокий аналіз, коли ми говоримо, що все залежить від виборів в Сполучених Штатах. Багато чого, але не все», – відповів Зеленський.

Президент нагадав, що на початку війни українська нація вистояла за умов, коли не мала підтримки союзників, зокрема й США. Він зауважив, що тоді єдність і міцність українського суспільства відбила атаку росіян. «А деокупувати тільки своїми силами і своєю зброєю у нас би не вийшло. Принаймні, нам би це дуже дорого обійшлося з точки зору людських втрат. І тому ми вдячні усім союзникам за допомогу. Але не все залежить від виборів в США», – зауважив очільник країни.

Він зазначив, що політику змінюють не тільки лідери: «Ми не знаємо, хто буде президентом. Але, безумовно, все-одно, двопартійна підтримка України залишиться, і у будь-якому випадку, Конгрес Сполучених Штатів, з яким ми працюємо і напрацювали міцні стосунки, буде мати свій особистий вплив на цю війну. Незважаючи, хто буде президентом. Хоча, президент все одно буде формувати міжнародну політику, бо це його конституційний обов'язок».

При цьому Зеленський зізнається, що якщо політика в США зміниться таким чином, що Америка перестане підтримувати Україну, то Києву, безумовно, буде дуже складно. «Але це якщо зовсім зміниться політика. Тоді і будемо думати, що з цим робити. Точно не зараз, і тільки тоді», – уточнив президент.

Нагадаємо, що виборці у США прийдуть на виборчі дільниці 5 листопада, щоб обрати наступного президента. Спочатку вибори мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента в 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.

До слова, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що План перемоги Зеленського залежатиме від результату виборів у США.