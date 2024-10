Обама зачитав реп на підтримку Камали Гарріс (відео)

Ексглава Білого дому назвав Дональда Трампа непридатним

Американський репер Емінем та колишній президент США Барак Обама на передвиборчому мітингу демократів у Детройті підтримали Камалу Гарріс. Про це пише ABC News.

«Я думаю, що віцепрезидент Гарріс підтримує майбутнє цієї країни, де ці свободи та багато інших будуть захищені та підтримувані. І тут, щоб розповісти вам набагато більше про це, президент Барак Обама», – сказав Емінем і запросив експрезидента на сцену.

Обама розпочав виступ із жарту – мовляв, «вважає себе, певним чином, послідовником Емінема» і додав, що нервує перед своїм виступом.

«He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs, but he keeps on forgetting (Він нервує, але ззовні виглядає спокійним і готовим вразити всіх, – ред.)» , – зачитав Обама рядки з легендарного треку Емінема Lose Yourself.

Експрезидент США Барак Обама зачитав реп Емінема на підтримку віцепрезидентки Камали Гарріс pic.twitter.com/owKT3AVM0N — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 23, 2024

Під час свого виступу ексглава Білого дому назвав Дональда Трампа непридатним, пригадавши, що той під час одного з останніх мітингів 40 хв пританцьовував під музику після того, як дві людини знепритомніли на цьому заході.

«Якби ваш дідусь так поводився, ви хвилювалися б. Це той, хто хоче безконтрольної влади. Нам не потрібно дивитися, який вигляд має старший, божевільний Дональд Трамп без поручнів. Америка готова перегорнути сторінку», – заявив Обама.

Нагадаємо, що, за повідомленням Reuters, цього тижня віцепрезидентка США Камала Гарріс вперше приєднається до колишнього президента Барака Обами та його дружини Мішель Обами під час передвиборчих заходів.

До відома, виборці у США прийдуть на виборчі дільниці 5 листопада, щоб обрати наступного президента. Спочатку вибори мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента в 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.