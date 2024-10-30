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Трамп скоротив відрив від Гарріс за тиждень до президентських виборів – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп скоротив відрив від Гарріс за тиждень до президентських виборів – Reuters
Нове опитування показало, що Трамп має значні переваги над Гарріс у кількох питаннях, які виборці вважають найбільш актуальними
фото з відкритих джерел

Триденне опитування показало фактичну нічию перед виборами президента США 5 листопада

Відрив віцепрезидентки США Камали Гарріс від експрезидента Дональда Трампа скоротився на фінальному відрізку президентських перегонів у США. Демократка випередила республіканця на один відсотковий пункт – 44% проти 43%. Про це повідомляє Reuters.

Триденне опитування, завершене в неділю, показало фактичну нічию перед виборами 5 листопада. При цьому, похибка опитування становила приблизно 3%.

«Хоча Гарріс лідирувала перед Трампом у кожному опитуванні Reuters/Ipsos серед зареєстрованих виборців, відколи вона вступила в гонку в липні, її перевага неухильно скорочувалася з кінця вересня», – зазначають журналісти.

Попереднє опитування Reuters/Ipsos, проведене 16-21 жовтня, показало, що Гарріс, нинішній віце-президент США, на два пункти випереджає колишнього президента Трампа.

«Нове опитування, під час якого опитали 1150 дорослих американців по всій країні, включаючи 975 зареєстрованих виборців, показало, що Трамп має значні переваги над Гарріс у кількох питаннях, які виборці вважають найбільш актуальними», – констатують журналісти.

Відповідаючи на запитання, хто з двох кандидатів має кращий підхід до економіки, безробіття та робочих місць, виборці в опитуванні обрали Трампа – 47% проти 37%. Трамп мав перевагу в економіці протягом усієї кампанії, і 26% виборців в останньому опитуванні назвали робочі місця та економіку найактуальнішою проблемою країни, порівняно з 24%, які вказали на політичний екстремізм, і 18%, які вказали на імміграцію.

Найбільша перевага Трампа в політиці може бути пов’язана з питаннями імміграції, де він висунув жорсткі пропозиції, які включають масову нелегальну депортацію мігрантів у країні. Близько 48% виборців в останньому опитуванні сказали, що підхід Трампа до імміграції був найкращим, що вище, ніж 33%, які обрали Гарріс.

Опитування також показало, що перевага Гарріс в питанні політичного екстремізму зменшується. Близько 40% виборців у опитуванні сказали, що вона має кращий підхід до боротьби з політичним екстремізмом і загрозами демократії, порівняно з 38%, які обрали Трампа.

Нагадаємо, кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп виступив на мітингу в Madison Square Garden у Нью-Йорку, де його соратники розпочали захід з низки грубих і расистських висловлювань.

Раніше стало відомо, що республіканці у Конгресі вже розробляють програму для Дональда Трампа у випадку його перемоги на виборах президента. План дій розрахований на перші 100 днів президентства.

Як повідомлялося, віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка претендує на президентську посаду від Демократичної партії, запропонувала своєму супернику-республіканцю Дональду Трампу пройти тест на когнітивні здібності.

До слова, чинний президент США Джо Байден достроково проголосував на виборах президента у Делавері.

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Теги: вибори у США Камала Гарріс Дональд Трамп соцопитування

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