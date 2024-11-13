Трамп планує призначити спецпредставника для переговорів щодо миру в Україні – ЗМІ

Трамп планує незабаром призначити спецпредставника, який має очолити з американського боку переговори щодо припинення російської війни в Україні

«Скоро ви побачите високопоставленого спецпредставника, людину, яка отримає завдання знайти рішення, щоб досягти мирного врегулювання», – повідомляє джерело

Обраний президент США Дональд Трамп планує незабаром призначити спеціального представника, який має очолити з американського боку переговори щодо припинення російської війни в Україні. Про це повідомило в середу видання Fox News Digital із посиланням на кілька джерел.

«Скоро ви побачите високопоставленого спецпредставника, людину з великим рівнем довіри, яка отримає завдання знайти рішення, щоб досягти мирного врегулювання», – цитує видання одне із джерел.

Очікується, що ця робота не буде оплачуваною – з 2017 по 2019 рік Курт Волкер працював спеціальним представником на українських переговорах на волонтерській основі.

Як повідомляєтся, Трамп з блискавичною швидкістю оприлюднює імена тих, кого він хоче поповнити своїм кабінетом і консультувати його з головних питань.

Так, висунення кандидатури телеведучого та колишнього військового Піта Геґсета на пост міністра оборони США вкрай здивувало американські владні кола. Про це пише газета Politico з посиланням на конгресменів та джерела. У Вашингтоні розраховували, що Пентагон очолить «хтось, хто дійсно має великий досвід в обороні».

До слова, бізнесмени Ілон Маск та Вівек Рамасвамі матимуть посади глав Департаменту державної ефективності (DOGE). За словами Трампа, підприємці допоможуть владі скоротити марнотратство у країні.