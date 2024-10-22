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Олег Постернак Політтехнолог, політичний консультант

Політична битва року: чи вдасться Гарріс подолати Трампа на фініші?

glavcom.ua
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Гарріс лише на 1% випереджає Трампа
фото: Reuters

«Останні тижні кампанії, це, як правило, фінальні удари та мобілізаційні стратегії, адже виборець має бути остаточно «зварений і приготовлений»

Трамп за пару тижнів до голосування буром намагається вигризти перевагу, а Гарріс «завмерла» у своєму зростанні.

Трамп в останній місяць зробив ставку на використання популярних vip-персон – Роберта Кеннеді-молодшого та Ілона Маска. А ось фактор Тейлор Свіфт виявився занадто вузьким для ривка Гарріс.

За даними видання The Hill та опитування Університету Саффолка Гарріс лише на 1% випереджає Трампа. У неї 45%, у нього 44%. 5% ще не визначились, інші відмовились відповідати.

За даними аналітиків видання, Гарріс може втрачати позиції серед латиноамериканців і чорношкірого населення. Латиноамериканці схильні підтримувати Трампа більше, ніж Гарріс.

Повну інформацію не дадуть вам і агрегатори з моделювання голосування. Якщо RealClearPolitics прогнозує перемогу Трампа в усіх 7 «фіолетових штатах», то fivethirtyeight прогнозує перемогу Гарріс у 4 штатах (фінально дає 276 голосів виборників), Трампу – в трьох (фінально 262 голоси).

Трамп за пару тижнів до голосування буром намагається вигризти перевагу
Трамп за пару тижнів до голосування буром намагається вигризти перевагу
фото: Олег Постернак

І при цьому варто зазначити, що перебільшена можливість перемоги Трампа може бути своєрідною технологію з боку демократів для несамовитої мобілізації свого електорату.

Останні тижні кампанії, це, як правило, фінальні удари та мобілізаційні стратегії, адже виборець має бути остаточно «зварений і приготовлений».

Politico пише, що слід враховувати сценарій, за яким Трамп програє, але все рівно приходить до влади. Адже 2024-й – це не 2020-й і Трамп буде йти до своєї цілі екстремальніше.

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Джерело
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Теги: США Дональд Трамп вибори у США Камала Гарріс

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Олег Постернак

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