Криза у Boeing та Intel є надзвичайною ситуацією для економіки США – WSJ

Wall Street Journal: Відразу дві компанії свого часу встановили стандарт інженерії та виробництва світового рівня зараз послаблюють економіку США

Найбільші американські корпорації переживають не найкращі часи. Незважаючи на наявність дешевих енергоносіїв і загалом сприятливішу ситуацію, ніж у Європі, галузеві флагмани зазнають збитків і рухаються до повного краху.

Йдеться про головну американську авіабудівну корпорацію Boeing і виробника процесорів та іншої високотехнологічної продукції Intel. За останні п'ять років сукупна капіталізація цих підприємств скоротилася вдвічі. Видання The Wall Street Journal називає те, що відбувається «проблемою національного масштабу».

«Intel та Boeing колись були «золотим стандартом» у виробництві революційних технологічних продуктів. Останні п'ять років сукупна капіталізація підприємств скоротилася вдвічі. Крах двох легенд Америки – надзвичайна ситуація для економіки США» – пишуть журналісти.

Як наголошують співрозмовники видання, ослаблення позицій компанії Intel може призвести до зростання залежності США від китайських технологій, а проблеми Boeing можуть поставити під загрозу найбільший сектор експорту США.

Видання повідомляє, що цифровий гігант Intel зафіксував $1,6 мільярда збитків лише за другий квартал цього року. У рамках оптимізації видатків компанія має намір скоротити 15% персоналу.

27 вересня Financial Times повідомляла, що уряд США виділить Intel фінансування на суму $8,5 млрд до кінця року. Це пов'язано з пропозицією про поглинання виробника чіпів для мобільних телефонів Qualcomm. Сама пропозиція надійшла на тлі найсерйознішої кризи для Intel за всю історію. Як зазначало видання, це може стати однією з найбільших та найбільш значущих угод за останні роки.

Серйозні проблеми має і найбільший американський авіабудівник Boeing. Корпорація вже змушена скоротити виробництво літаків, одночасно намагаючись зупинити масштабний страйк співробітників.«Розпад чи банкрутство вже не є чимось немислимим», – констатує видання.

Нагадаємо, на тлі проблем у корпорації рейтингові агентства вже відправили акції Boeing до так званого «біржового звалища».

До слова, 20 жовтня новий генеральний директор Boeing Келлі Ортберг повідомив, що підприємство скорочує виробництво літаків, щоб зупинити кризу в компанії. Boeing Co. також досягла попередньої угоди з лідерами Міжнародної асоціації машиністів і працівників аерокосмічної галузі (International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAM), яка, можливо, покладе край страйку, що триває з 13 вересня.