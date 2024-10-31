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Трамп заради перемоги на виборах вліз у сміттєвоз (відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Трамп заради перемоги на виборах вліз у сміттєвоз (відео)
Судячи з підпису Трампа в соцмережах, ця «зміна професії» - відповідь на заяву Байдена, який жартома назвав виборців Трампа «сміттям»
скриншот відео

Трамп продовжує опановувати нові професії, аби залучитися підтримкою виборців

Експрезидент США Дональд Трамп попрацював водієм сміттєвоза у межах своєї передвиборчої кампанії. Про це повідомляють американські ЗМІ.

Зазначається, що таким чином Трамп хотів привернути увагу до зауваження, яке напередодні зробив президент США Байден. Останній заявив, що «прихильники Трампа – сміття». 

«Як тобі мій сміттєвоз? 250 мільйонів американців – це не сміття», – наголосив Трамп. На відео від одягнений в жовтогарячий захисний жилет поверх білої сорочки та червоної краватки. Він додав: «Це на честь Камали та Джо Байдена».

Трамп заради перемоги на виборах вліз у сміттєвоз (відео) фото 1
скриншот з відео
Трамп заради перемоги на виборах вліз у сміттєвоз (відео) фото 2
фото з відкритих джерел

Як відомо, Трамп та інші республіканці зіткнулися з власною критикою за коментарі експрезидента на мітингу Трампа у вихідні, який зневажливо назвав Пуерто-Ріко «плаваючим островом сміття». Тоді Трамп схопився за коментар Байдена під час дзвінка ввечері в середу: «Єдине сміття, яке я бачу там, це його прихильники».

До слова, це не перше «перевтілення» політика-мільйонера Трампа на простого «робочого». Так, під час недільної прогулянки Трамп зайшов в один із McDonald's в Пенсільванії, де він змінив піджак на фартух, щоб попрацювати кухарем. Пізніше він роздавав відвідувачам їжу через прохідне вікно в ресторані, наголошуючи, що приготував її сам і що все залежить від нього.

Після цього мережа закладів швидкого харчування заявила, що не підтримує жодного з кандидатів у президенти США.

Також Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп виступив на мітингу в Madison Square Garden у Нью-Йорку в неділю, де його соратники розпочали захід з низки грубих і расистських висловлювань. У своїй промові Трамп не раз згадував про наміри зупинити нелегальну імміграцію та депортувати мігрантів, яких він описав як «жорстоких та кровожерливих злочинців».

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Теги: вихідні Дональд Трамп сміття партії політика президент харчування відео професії

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