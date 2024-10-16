Глобальна війна стає все реальнішою

Для «підпалювачів» міжнародного порядку може бути й неприємний сюрприз, коли США і НАТО почнуть нарешті діяти значно більш рішуче і дієвіше

«На перший погляд, усе це недобре для нас, бо відволікатиме увагу партнерів від нашої війни»

У найближчі 3-4 місяці різко зростає ймовірність остаточного переростання російсько-української війни у повноцінний глобальний конфлікт.

Ескалація напруги між Іраном та Ізраїлем, ситуація на Корейському півострові, загроза для Тайваню, різка актуалізація вимог Сербії одразу до кількох держав на Балканах… Це лише найочевидніші точки тиску на міжнародний порядок.

Антиамериканську коаліцію де-факто сформовано. Найкращий час атакувати глобальний статус Америки найближчим часом – це наступні 3-4 місяці, коли американці у запеклих дебатах обиратимуть нового президента (президентку). І невідомо поки, наскільки гладко і спокійно усе в них пройде.

Задум запуску одразу кількох війн у найближчі місяці у найвразливіших для Вашингтона локаціях полягає в тому, щоб повпливати на результат голосування на виборах у США і щоб новий президент був змушений прийняти нову геополітичну реальність та розпочав свою каденцію з гострої потреби сідати за стіл переговорів.

Як на перший погляд, усе це недобре для нас, бо відволікатиме увагу партнерів від нашої війни. З іншого боку, глобалізація конфлікту між вільним і тоталітарним світами – значно краще для нас, аніж залишитися з Росією сам на сам. Зараз для нас саме це є найбільшим ризиком.

Для «підпалювачів» міжнародного порядку може бути й неприємний сюрприз, коли США і НАТО (або провідна частина Альянсу) почнуть нарешті діяти значно більш рішуче і дієвіше, аніж прогнозують учасники антиамериканської коаліції.