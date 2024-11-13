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«Чорт забирай»: одне кадрове рішення Трампа розлютило Вашингтон

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Чорт забирай»: одне кадрове рішення Трампа розлютило Вашингтон
Трамп хоче бачити Піта Геґсета на посаді очільника Пентагону
фото із відкритих джерел

Politico: несподіване рішення Трампа призначити телеведучого Піта Геґсета шефом Пентагону не сподобалось американцям

Висунення кандидатури телеведучого та колишнього військового Піта Геґсета на пост міністра оборони США вкрай здивувало американські владні кола. Про це пише газета Politico з посиланням на конгресменів та джерела. У Вашингтоні розраховували, що Пентагон очолить «хтось, хто дійсно має великий досвід в обороні».

«Хто, чорт забирай, цей хлопець?», – наводить газета слова неназваного джерела у галузі оборонної промисловості країни.

Зазначається, що телеведучий не має жодного досвіду у веденні політики Міноборони та взаємодії із закордонними партнерами США. Співрозмовники висловлюють нерозуміння, як він працюватиме з різними коаліціями, в яких перебувають США. Тим не менше, вони не сумніваються, що верхня палата конгресу без проблем схвалить кандидатуру Геґсета на посаду голови Пентагону.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп, який переміг на президентських виборах у США, має намір висунути на посаду голови Пентагону телеведучого Fox News Піта Геґсета. Республіканець висловив упевненість, що колишній військовий поверне велич армії США.

До слова, бізнесмени Ілон Маск та Вівек Рамасвамі матимуть посади глав Департаменту державної ефективності (DOGE). За словами Трампа, підприємці допоможуть владі скоротити марнотратство у країні.

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Теги: США Міноборони Дональд Трамп вибори у США Пентагон

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