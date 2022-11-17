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Україна підірвала деякі мости на кордоні з Білоруссю – Арестович

Юрій Лящук
glavcom.ua
Україна підірвала деякі мости на кордоні з Білоруссю – Арестович
Ніхто не хоче повторювати помилки початку війни
фото з відкритих джерел

Українські захисники вживають заходів оборони заздалегідь

Радник Офісу президента Олексій Арестович підтвердив, що українські захисники дійсно підірвали деякі мости на кордоні з Білоруссю. Про це він заявив у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

«Нема великого накопичення військ. Чисельність (російського угрупування у Білорусі – Ред.) радикально не змінюється. Воно поповнюється, але дуже повільно. Ще питання: ті війська, які там тренуються на полігонах, відправлять для нападу на Україну з півночі чи перекинуть на Донеччину. Відповіді нема. 10 тисяч (російських солдатів у Білорусі – Ред.) – це дуже мало для вторгнення. Треба хоча б 20-25 тис.», – пояснив Арестович.

За словами радника ОП, українські захисники вживають заходів оборони заздалегідь, адже «ніхто не хоче повторювати помилки початку війни».

«На початку війни підрив мостів означав би, що Україна провокує війну. А зараз війна вже триває. І це ж наші мости, на нашій території. Якщо вони нам хочуть помститися, хай підривають мости на своїй території», – каже він.

Арестович певен, що Лукашенко до останнього буде «викручуватися», щоб не вступити у війну.

Зазначимо, що 16 листопада прикордонний комітет Білорусі повідомив, що Україна підриває мости на кордоні.

Раніше Арестович повідомив, що рашисти пішли в атаку у Запорізькій області.

Також Арестович розповів, як зупинити масовані обстріли України.

Нагадаємо, американський генерал пояснив, чому вважає переговори з Росією вдалою ідеєю.

До слова, Володимир Зеленський повідомив, що Путін хоче прямих перемовин з Україною.

Нагадаємо, триває 267-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

Читайте також: Росія провалила всі цілі у війні з Україною – генерал Міллі
Теги: Білорусь ЗСУ війна Україна Олексій Арестович

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