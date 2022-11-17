Україна підірвала деякі мости на кордоні з Білоруссю – Арестович

Українські захисники вживають заходів оборони заздалегідь

Радник Офісу президента Олексій Арестович підтвердив, що українські захисники дійсно підірвали деякі мости на кордоні з Білоруссю. Про це він заявив у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

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«Нема великого накопичення військ. Чисельність (російського угрупування у Білорусі – Ред.) радикально не змінюється. Воно поповнюється, але дуже повільно. Ще питання: ті війська, які там тренуються на полігонах, відправлять для нападу на Україну з півночі чи перекинуть на Донеччину. Відповіді нема. 10 тисяч (російських солдатів у Білорусі – Ред.) – це дуже мало для вторгнення. Треба хоча б 20-25 тис.», – пояснив Арестович.

За словами радника ОП, українські захисники вживають заходів оборони заздалегідь, адже «ніхто не хоче повторювати помилки початку війни».

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«На початку війни підрив мостів означав би, що Україна провокує війну. А зараз війна вже триває. І це ж наші мости, на нашій території. Якщо вони нам хочуть помститися, хай підривають мости на своїй території», – каже він.

Арестович певен, що Лукашенко до останнього буде «викручуватися», щоб не вступити у війну.

Зазначимо, що 16 листопада прикордонний комітет Білорусі повідомив, що Україна підриває мости на кордоні.

Раніше Арестович повідомив, що рашисти пішли в атаку у Запорізькій області.

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Також Арестович розповів, як зупинити масовані обстріли України.

Нагадаємо, американський генерал пояснив, чому вважає переговори з Росією вдалою ідеєю.

До слова, Володимир Зеленський повідомив, що Путін хоче прямих перемовин з Україною.

Нагадаємо, триває 267-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.