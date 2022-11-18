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Булочка та Лукашенко. Диктатор істерично відреагував на втечу McDonald’s із Білорусі

Надія Клочко
glavcom.ua
Булочка та Лукашенко. Диктатор істерично відреагував на втечу McDonald’s із Білорусі
Олександр Лукашенко переконаний, що білоруси зможуть робити бургери і без McDonald’s
фото: president.gov.by

Диктатор закликає білорусів «не кидатися на заморське»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що він радий виходу McDonald’s з його країни. Диктатор впевнений, що білоруси і самі можуть «розрізати булочку надвоє».

«Я завжди вас закликаю: харчуйтеся, споживайте своє. Не кидайтеся на заморське. Це сьогодні актуально звучить в плані того, що деякі, особливо серед молоді, стали ахати і охати: «McDonald’s іде». А я думаю: «Слава тобі, господи, що хоч іде. Але тільки місце McDonald’s, де працюють наші люди, наші спеціалісти, де споживається наш товар, мають зайняти Білоруси, ніхто інший. Ми самі повинні робити те, що колись робив цей McDonald’s, і навіть краще. У нас що, булочку надвоє не можуть розрізати і запхати у ці дві половинки шматочок м’яса, картоплі і салату? Господи, хто це вживає, не знаю…» – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що компанія McDonald's йде з ринку Білорусі. При цьому ресторани швидкого харчування продовжать працювати під російською маркою «Вкусно и точка».

Ресторани «Вкусно и точка» відкрилися у Росії після виходу з російського ринку McDonald's

До слова, раніше у білоруських ЗМІ з'явилася інформація, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко образився на президента України Володимира Зеленського за санкції, але запевнив, що білоруські військові не підуть війною проти ЗСУ. 

Читайте також: Білорусь вступає у війну? Що стримує Лукашенка та… Путіна
Теги: Білорусь Олександр Лукашенко McDonald’s

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