Соратниця Тихановської: У білоруських тюрмах на політв’язнів чіпляють жовті мітки

«У Білорусі за коментар і вподобайку у соцмережах тебе можуть посадити до в'язниці»

Представниця Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Аліна Ковшик в інтерв’ю «Главкому» розповіла про шалений тиск, який чинить білоруська влада на політичних та громадських активістів. Опозиціонерка повідомила, що на деяких політичних в'язнів у колонії вішають жовті мітки: мовляв, вони схильні до екстремізму.

За словами Ковшик, опозиції працювати за межами Білорусі важко, але повернення загрожує в’язницею.

«Ми розуміємо мінуси того, що Об'єднаний перехідний кабінет перебуває за кордоном. Але ми також прекрасно розуміємо, що всі ці люди будуть негайно арештовані, якщо повернуться до Білорусі. Ви зрозумійте, що зараз у Білорусі понад 1,3 тис. офіційно визнаних політв'язнів. Насправді, політичних справ набагато більше. Але не всі люди хочуть, щоби їх визнавали політично ув'язненими. За нашими оцінками, політичних – кілька тисяч», – сказала опозиціонерка.

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Ковшик розповіла, що життя політв’язнів у білоруських колоніях нагадує перебування у нацистських гетто.

«Люди бояться, бо на них дуже сильно тиснуть у в'язниці психологічно. Дуже часто на наших політичних в'язнів, наприклад, на мою колегу з «Белсату» Катерину Андрєєву та інших журналістів, вішають у колонії жовті мітки. Мені це нагадує гетто нацистів у Німеччині. Мітка означає, що такі ув'язнені схильні до екстремізму. Дуже жорстоке ставлення і психологічний тиск не кожен може витримати», – зазначила міністерка.

За словами Ковшик, репресії у Білорусі через свою масштабність нагадають сталінську добу.

«У Білорусі за коментар і вподобайку у соцмережах тебе можуть посадити до в'язниці. Наші історики кажуть, що нинішній рівень репресій можна порівняти зі сталінськими часами. Так, зараз не вбивають. Але, тим не менш, величезна кількість людей сидять. У нас нещодавно була амністія. Але за амністією не випустили жодного політичного в'язня», – розповіла Ковшик.

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Опозиціонерка додала, що кількість політичних в'язнів зростає практично щодня. «І якщо два роки тому людям давали по два роки в'язниці, то зараз відправляють за ґрати на 8, 15, 20 років», – повідомила міністерка.

Нагадаємо, за прогнозом тіньового міністра оборони в уряді Тихановської ймовірність вторгнення з Білорусі становить 70%.